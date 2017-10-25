Başbakan Yıldırım: Ordumuzu FETÖ mikrobundan arındırıyor ihtiyaçlar dahilinde gerekli düzenlemeleri yapıyoruz 

İZMİR, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, dün akşam İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti. Başbakan Yıldırım burada uçağa bindikten sonra görevli personele hitaben bir konuşma yaptı. Başbakan Binali Yıldırım, \"15 Temmuz hain kalkışması sırasında milletin emanetini demokrasiyi ve milli iradeyi kahramanca savunan Türk Hava Kuvvetlerimizin yiğit personellerine teşekkür ediyorum. O darbe girişiminin ardından şimdi ordumuzu da bu FETÖ mikrobundan arındırıyor ve ihtiyaçlar dahilinde gerekli düzenlemeleri yapıyoruz\" dedi.

Başbakan Yıldırım, \"Vatan savunmasında vazgeçilmez değerlerimizsiniz. Son dönemde mücadele ettiğiniz terörle mücadelenin yanısıra caydırıcı ve önleyici çalışmalar için sizleri tebrik ediyorum. Fırat Kalkanı Harekatı, koalisyon güçleri ile icra edilen Karayel Harekatı\'nda göstermiş olduğunuz başarı takdire şayandır. Sadece Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında toplam bin 428 sorti gerçekleştirilerek 2 bin 311 hedef imha edilmiş. DEAŞ terör örgütüne karşı büyük bir zafer kazanılmıştır. Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak için en tehlikeli görevden kaçınmayarak bir kahramanlık örneği gösterdiniz. Milletimiz size güveniyor sizler de bu zor zamanlarda üzerinize düşen görevi hakkıyla yerine getiriyorsunuz\" diye konuştu.

\"ORDUMUZU FETÖ MİKROBUNDAN ARINDIRIYOR VE İHTİYAÇLAR DAHİLİNDE GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPIYORUZ\"

15 Temmuz darbe girişimine değinen Yıldırım, \"Suriye sınırında 2016-2017 eğitim uçuş yılında 965 saat boyunca 393 sorti gerçekleştirerek önemli bir görev gerçekleştirdiniz. 15 Temmuz hain kalkışması sırasında milletin emanetini demokrasiyi ve milli iradeyi kahramanca savunan Türk Hava Kuvvetlerimizin yiğit personellerine teşekkür ediyorum. O darbe girişiminin ardından şimdi ordumuzu da bu FETÖ mikrobundan arındırıyor ve ihtiyaçlar dahilinde gerekli düzenlemeleri yapıyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"İHA, SİA\'LAR İLE TÜRKİYE\'Yİ, SINIRLARIMIZI KEŞİF VE GÖZETLEME FAALİYETLERİ İLE EKSİKSİZ TAKİP EDİYORUZ\"

Savunma sisteminin önemine vurgu yapan Yıldırım, \"Hava kuvvetlerimizin daha güçlü daha etkin çalışması için filo konuşlandırmalarımızı yeniden yapılandırdık. Mevcut savunma sistemimizi güçlendirmek adına uzun ve orta menzilli hava refüze savunma sistemlerini değerlendiriyoruz. Yerli ve milli üretilmiş olan İHA, SİA\'lar ile Türkiye\'yi, sınırlarımızı keşif ve gözetleme faaliyetleri ile eksiksiz takip ediyoruz. SİA\'lar terörle mücadelede çok üstün bir görev yapıyor. Daha donanımlı, pilot, subay, astsubay yetiştirmek için gerekli düzenlemeler yapıyoruz. Hava kuvvetlerimiz için gurur vesilesidir\" açıklamasında bulundu.

FOTOĞRAFLI