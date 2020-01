Başbakan Yıldırım: Öğrencilerimizi TEOG stresinden kurtaracağız (3)

\'GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDECEK HER TÜRLÜ GİRİŞİM ANINDA KARŞILIK GÖRECEK\'

Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa\'da bir otelde düzenlenen \'Kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşma\' toplantısına katıldı. Salonda bulunan kanat önderleri, STK temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerle hitap eden Başbakan Yıldırım, Türkiye\'nin ulusal güvenliğini tehdit edecek her türlü girişimin içeride ve dışarıda anında karşılık göreceğini söyledi.

Şanlıurfa\'nın peygamberler şehri olduğunu ve İstiklal Savaşı döneminde verdiği mücadele ile herkesin gönlünde ayrı bir yeri bulunduğunu söyledi. Şanlıurfa\'nın milli iradeye her zaman sahip çıktığını, 15 Temmuz darbe girişiminde de Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın çağrısıyla meydanları doldurduğunu ve ortaya konulan cesaret ile darbe girişiminin önlendiğini ifade etti.

15 Temmuz\'da Türkiye\'nin vesayetten, darbelerden, terör saldırılarından bıktığını ve yeni sayfa açmanın zamanının geldiğini gösterdiğini belirten Yıldırım, \"Milletin talebine kulak vererek tam ve sivil bir anayasayı milletin onayına getirdik. Halk oylamasında Türkiye büyük bir destek verdi ama Şanlıurfa yüzde 70 \'evet\' ile çok daha anlamlı bir destek verdi. Şanlıurfalılar milletin derdine derman oldunuz, kendini milletten güçlü görmeye çalışan hainlere gerekli dersi verdiniz. Şimdi yeni bir döneme girdik artık daha güçlüyüz ve geleceğe daha umutla bakıyoruz. Anayasa değişikliğiyle 80 milyonu kucaklayan bir anlayışla etnik farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak kabul ederek yolumuza devam edeceğiz. Ayrım yapmadan hepimiz bu gök kubbede bu ay yıldızlı bayrağın gölgesinde 80 milyon olarak birlikte yaşayacağız, sevinçte de üzüntüde de hep beraber olacağız\" diye konuştu.

\'MUHALEFETİ ALLAH ISLAH ETSİN\'

Türkiye\'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini ve bunu 80 milyonun birliği ile yapacaklarını anlatan Başbakan Binali Yıldırım, ana muhalefet partisini eleştirdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Biz devletimizin dirliği, ülkemizin bekası diyoruz ama ne yazık ki bakıyoruz muhalefet cephesinde aynı hassasiyet yok. Türkiye 2017\'nin ilk yarısında yüzde 5 büyüme sağlanmış. Bundan herkesin gurur duyması lazım. Çin, Hindistan\'dan sonra en büyük büyümeyi sağlamışız. Avrupa\'da, Ortadoğu\'da, Kafkaslarda böyle bir büyüme yok, ama bu ülkenin ana muhalefet partisi \'Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları inandırıcı değil\' diyor. Yani ne diyelim? Allah ıslah etsin, yapacak bir şey yok. Bakın bugün AB ülkelerinin yayın organları bile dünyadaki bütün bu konudaki yetkin kuruluşular bile tüm küresel baskılara rağmen, bölgedeki iç karışıklıklara rağmen, savaşlara rağmen Türkiye\'nin elde ettiği bu başarıyı bir destansı hikaye gibi anlatıyorlar. Niye AB\'den örnek veriyoruz? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu beyanat veriyor oradaki gazetelere; \'Türkiye güvenli değil, can güvenliği yok, aman Türkiye\'ye gitmeyin\' diyor. E sen ne dersen de kardeşim, dün Avrupa basketbol şampiyonası oldu 20 bin Slovenya ve Sırbistan\'dan seyirci geldi İstanbul\'da buluştu. Ülkemizi kötülemekle, yabancılara şikayet etmekle ülkeye hizmet olmaz, vatanseverlik olmaz. Ana muhalefet demek, iktidar alternatifi demek, bırak karalamayı ne yapacaksanız, ne vaat edecekseniz onları söyle, \'şunları iyi yapmıyorsunuz\' de, \'ben şunu şunu daha böyle yaparım\' de. Boş işlerle uğraşmaya lüzum yok, bir koluna bölücüleri, bir koluna FETÖ\'cüleri alarak sokakları arşınlamakla bu ülkeye hiçbir faydan olmaz. Yürüyünce milletle beraber yürüyeceksin.\"

\'SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEYE DEVAM\'

Yeni ders yılının açılışı için Şanlıurfa\'ya geldiğini ve geçen eğitim yılı sonunda memleketine giden öğretmen Necmettin Yılmaz\'ın teröristlerce şehit edildiğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, terörle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

\"Çok açık söylüyorum sivil vatandaşlarımıza, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden silah doğrultan, güvenlik güçlerimize silah doğrultan her bir terör örgütü elemanını etkisiz hale getirinceye kadar bu mücadele devam edecek. Mücadele ülkenin beka mücadelesidir. Ülkemizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmaya çalışanlara karşı verilen büyük bir mücadeledir. Bu mücadelede Şanlıurfa hep bizimle beraber oldu. Başından beri bizimle beraber oldu, bölücülere asla geçit vermedi. Bakın sınırın diğer tarafında neler oluyor bitiyor, sizler yakından takip ediyorsunuz. Bugün dünyanın birçok ülkesinin sırt çevirdiği insanlık ayıbı orada yaşanıyor. Mağdur ve mazlum insanların tek sığınağı, tek barınağı Türkiye. Çünkü bizim inancımız bunu gerektirir. Gerek Suriye\'de gerek Irak\'ta bir takım hayaller peşinde olanlar, burada yapay devlet kurmaya çalışanlar şunu iyi bilsinler; ulusal güvenliğimizi tehdit edecek içeride ve dışarıda her türlü girişim gerekli karşılığı anında görecektir. Bunu herkesin kafasına koyması lazım. Hiç kimse güney sınırlarımızda Irak\'ta, Suriye\'de oldu bittilerle iş çevirmeye kalkmasın. Türkiye bu konuda kararlıdır ve gerekli uyarılar yapılmıştır, eğer bunun karşılığı görülmezse tabii ki gerekli tedbirleri de almaktan zerre kadar çekinmeyeceğiz.\"

\'ÖNCELİĞİMİZ GAP PROJESİNİ TAMAMLAMAK\'

Ak Parti iktidarında geçen 15 yıllık süreçte Şanlıurfa\'ya 32 milyar 624 milyon liralık yatırım ve destek sağlandığını anlatan Başbakan Yıldırım, bölgenin kurtuluşu olarak gördükleri GAP projesini bitirmeyi öncelikleri olarak belirlediklerini dile getirerek, \"Biz bugüne kadar 300 bin hektar araziyi suyla buluşturduk. Bundan sonra da önceliği sulamaya vereceğiz. 2 tane önemli işimiz var bir sulama, biri toplulaştırma. Sulamayı çözmeden elektrik problemini çözemeyiz. Neden? Çünkü kuyulardan su çıkarınca çok büyük elektrik kullanımı var zaten yaz sıcak oluyor hava şartları belli, verim düşüklüğü de olunca elektrik problemi kayıt dışını ilave ederseniz sürdürülemez hal alıyor. Bu işin yolu mutlaka cazibeyle sulamayı artırmak ve böylece elektrik gücü üzerindeki aşırı yükü de ortadan kaldırmaktır. Önümüzdeki dönem içerisinde bütün enerjimizi dikkatimizi bu alana vermiş olacağız\" diye konuştu.

Şanlıurfa\'nın 19 yaş ortalaması ile Türkiye\'nin en genç nüfusa sahip kenti olduğunu ve buraya yapılacak yatırımın ülkenin geleceğine yapılmış olacağını dile getiren Başbakan Yıldırım, \"Türkiye olarak çok iyi yoldayız. Avrupa yüzde 1\'in altında büyürken, biz yüzde 5-6 büyümeden bahsediyoruz. Yani olumlu yönde iyileşme var. Türkiye\'nin çok daha iyi bir noktaya gelme potansiyeli var, buna da hakkı var. Bunu başarır mıyız? Başarırız. Nasıl başaracağız? İstikrarla, güçlü iktidarla, birlik, beraberlik ve kardeşlikle. Enerjimizi boşa harcamayacağız. Enerjimizi FETÖ\'yle, PKK\'yla, DEAŞ\'la mücadeleye harcamayacağız. Birliğimize, beraberliğimize gözümüz gibi sahip çıkacağız\" dedi.