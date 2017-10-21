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Başbakan Yıldırım: Öğrenci burslarını artırıyoruz

"Hiçbir şekilde öğrencilerimizin aleyhine bir düzenleme asla olmayacak"

21 Ekim 2017 17:02

Başbakan Binali Yıldırım, 2018 yılında öğrencilere verilen bursun 470 liraya çıkarılacağını belirterek, "2003'te öğrenci başına 45 lira burs veya kredi veriyorduk. 2018'de bu rakam 470 lira olacak. 425'ti bu sene, haydi bakalım 470'e çıktı. Hayırlı olsun, bunu da ilk Elazığ'da açıklamış oluyoruz" dedi.

Fırat Üniversitesi akademik yıl açılışında konuşan Yıldırım, Türkiye'nin etrafında bir şer çemberi oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Ama şunu herkes bilsin. Bu aziz millet 15 Temmuz'da herkese, bilen bilmeyen, yedi düvele Türk milletinin nasıl bir millet olduğunu göstermiştir. Bayrağı indirmemiş, ezanları dindirmemiştir. Onun için ülkemizin geleceği her bakımdan parlaktır. Yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacak, hiç endişeniz olmasın." dedi.

Yıldırım, "2003'te öğrenci başına 45 lira burs veya kredi veriyorduk. 2018'de bu rakam 470 lira olacak. 425'ti bu sene, haydi bakalım 470'e çıktı. Hayırlı olsun, bunu da ilk Elazığ'da açıklamış oluyoruz." şeklinde konuştu.

Lise ve üniversiteye giriş sisteminde yapılan düzenlemeleri de değerlendiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız rahat olsun, hiçbir şekilde öğrencilerimizin aleyhine bir düzenleme asla olmayacak, daha iyi olacak. Daha rahat edecekleri, streslerinin azalacağı, rahat rahat geleceğe hazırlanacakları bir geçiş sistemi getiriliyor." 

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