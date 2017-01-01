Başbakan Yıldırım: Noel Baba kılığına girdiği iddialarının aslı astarı yok, silahlı bir terörist

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya yönelik yapılan terör saldırısında saldırganın 'Noel Baba' kılığına girerek içeri girdiği iddialarına ilişkin "Noel Baba kılığına girdiği iddialarının aslı astarı yok, silahlı bir terörist" dedi. Başbakan teröristin kargaşadan yararlanarak kılık değiştirerek kaçtığını da söyledi. Başbakan, teröristin kimliğine dair ihtimallerin şekillendiğini de ifade etti.

Yıldırım, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini de belirterek "Bunun karşılığı olacak, teröre asla ve asla boyun eğmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

Bir eğlence merkezinde savunmasız sivil insanlara karşı alçakça bir silahlı eylem gerçekleştirildi. Maalesef bu olayda Türk ve yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 39 masum savunmasız insan hayatını kaybetti. 60’ın üzerinde yaralı var.

Yaralılardan durumu kritik olanlar var ama fazla değil, 3-4 yaralımız var bu şekilde. Onun için de hastaneler, doktorlarımız bütün gayreti gösteriyorlar. Burada da yaralıları ziyaret ettik, durumları gayet iyi.

Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralılar arasında bizim vatandaşlarımız da var, başka vatandaşlar da var. Terör insanlığın ortak sorunudur. Terörün amacı birliğimizi beraberliğimizi zedelemek, emellerine ulaşmak için ortam hazırlamaktır.

Türkiye bir süreden beri bölgede hem bölücü terör örgütüne karşı hem FETÖ’ye karşı hem de Suriye’de otorite boşluğundan kaynaklı DAEŞ için amansız bir mücadele veriyor.

Bunun bir karşılığı olacağını biliyoruz ama teröre boyun eğmeyeceğiz. Bilinmeli ki bugün burada olan bu terör, dünyanın bir başka ülkesinde yarın olabilir bunun hiçbir garantisi yok.

"Hiçbir ülke güvende değildir"

Hiçbir ülke güvende değildir. Daha birkaç gün önce Almanya’da oldu, evvelsi gün Irak’ta oldu. Oldu, oluyor. Bizim söylediğimiz bir şey var, terörün kutsalı olmaz, dini olmaz terör her yerde terördür. Terörle mücadelede çifte standart terör mücadelesini başarıya ulaştırmaz.

Zaafiyet oluşturur. Türkiye’nin Rusya ile birlikte Suriye’de önemli bir insiyatif alması ve bunun BM tarafından kabul edilmesi bölgede terörle mücadelede ciddi bir başarı anlamına geliyor. Bundan sonra bu ve buna benzer olaylarla bütün ülkeler karşılaşabilir. Terör bizi yıldıramaz, bizim kardeşliğimizi bozamaz. Terör bizi korkutamaz. En büyük güvencemiz milletimizin bu kararlılık karşısında gösterdiği dayanışma ruhudur. Bu devam ettiği müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur.

"Kargaşadan yararlanarak kaçtı"

Bazı yerlerde kulağıma geliyor, terörist Noel baba kılığına girip yapmış, bildiğimiz silahlı bir terörist. Korumaları ve polisi şehit ediyor, içeri girip rastgele her tarafa kurşun yağdırmak suretiyle bu kadar insanımızın ölümüne vesile oluyor. Dolayısıyla bunun dışındaki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Daha sonra silahını da olay yerinde bırakıp kargaşadan yararlanarak uzaklaşıyor. Ama polis, meselenin üzerindedir. Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Çalışmalar titizlikle sürdürülüyor."