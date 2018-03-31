Başbakan Yıldırım 'Nefes Kredisi'nin ikincisini İzmir'de tanıttı (5)

TİRE İLÇE KONGRESİNE KATILDI

Başbabakan Binali Yıldırım, öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen\'in ailesini ziyaret ettikten sonra partisinin Tire Belediyesi Spor Kompleksi\'ndeki Tire İlçe Kongresi\'ne katıldı. Kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın konuşmalarından sonra Başbakan Binali Yıldırım, kürsüye geldi. Başbakan Binali Yıldırım, \"Tire teşkilatında bayrak değişimi yaşanıyor. Mehmet Çeltikoğlu görevini devrediyor. AK Parti\'de bayrak yarışı farklıdır. Başka partilere benzemez. Hani sporda bayrak yarışı var ya, bayrağı birisi getirir öbürüne teslim eder, bayrağı alan koşmaya devam eder. AK Parti\'de bayrağı veren de alan da birlikte koşmaya devam ederler. AK Parti bir zümrenin, sınıfın partisi değil, AK Parti Türkiye\'nin, milletin partisidir. Özgürlüklerin, demokrasinin, adaletin ve istikrarın adıdır. AK Parti millet iradesine saygısızlık edenleri, bu ülkenin insanlarına yasak üzerine yasak koyanları emekliye ayıran partinin adıdır. Türkiye\'nin yarınıdır, geleceğidir\" dedi.

\'TÜRKİYE\'Yİ BÜYÜTTÜK\'

Konuşmasına \"Türkiye\'yi büyüttük\" diyerek devam eden Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:

\"2017 yılında rekor büyümeye imza attık. Ekonomimiz yüzde 7.4 oranında büyüdü. Bu büyüme oranı AB\'nin tam üç katı. Dünyanın en fazla büyüyen ülkelerinden daha fazla büyüyen ülkenin adı Türkiye\'dir. Yolları böleriz de Türkiye\'yi böldürtmeyiz. Özgürlüklerin önündeki engelleri bir bir kaldırdık. Ay yıldız altında yaşayan herkesi kardeş bildik. 81 vilayetimize adaletli bir şekilde hizmetleri götürdük. AK Parti adaletin adıdır, kalkınmanın adıdır.\"

Partilerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a kumpaslar kurulduğunu anlatan Başbakan Binali Yıldırım, \"Türkiye\'ye ihanet edenler şimdi artık sığınacak delik arıyorlar. Emperyalistlere köle olarak efendilerinin emri altına girmişler. Bu örgütleri, İslam ülkelerini dize getirmek için kullananlar, Allah\'ın izniyle karanlık emellerine asla ulaşamayacaktır. Çünkü bu aziz milletin bağrından çıkardığı yiğit adam, milletini adamı ile dik duran hükümeti var. Bunlara geçmişte yenilmedik. Bu hainlere Türkiye\'yi teslim etmedik, bundan sonra da asla teslim etmeyeceğiz.\"

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Türkiye\'nin her alandaki bu şahlanışı içeride ve dışarıda bazı çevreleri de doğal olarak rahatsız ediyor. Yalan dolanlarla Türkiye\'nin önüne engel çıkarılmaya çalışılıyor. Ama Fırat Kalkanı\'yla başlattığımız barış operasyonu Zeytin Dalı Harekâtı\'yla başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu bölgelerin tamamını oradaki teröristlerden temizledik. Ve orada yaşayan, oraların insanlarına, Araplara, Türkmenlere, Ezidilere yerlerini teslim ettik. Bugün yüz binlerce insan evine yurduna döndü. Bölgemizi, sınırlarımız terörden temizledik. Her iki harekâtta da hatırlayın Avrupa\'nın bazı ülkelerinden çatlak sesler çıkmaya devam etti. Savaş mağduru mülteciler konusunda AB ile yapılan anlaşmalar unutuldu. Bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik. AB\'den ses seda var mı, yok. Suriyeliler için vadettikleri sorumluluğu yerine getirmekte maalesef geride kaldılar. 15 Temmuz darbe girişime yaşanırken AB\'li dostlarımız dostlar alışverişte görsün mukabilinden cılız bir kınama sesi çıkardılar ama sınır boyunca yerleşmeye çalışan terörü temizleyen operasyona Avrupa\'nın sesi gür çıkmaya başladı. Türkiye\'yi suçlamaktan geri kalmadılar. Hiç kurusa bakmasınlar, sınır boylarında ülkemizde, ülkemiz sınırları dışında teröristlerin cirit atmasına asla izin vermeyiz. Türkiye\'nin güvenliğine yönelik hiçbir şer yapılanmasına izin vermeyiz. Söz konusu Türkiye ise vatansa, milletse gerisi teferruattır. Türkiye Avrupa\'nın bir parçasıdır. AB üyeliği hedefimiz devam etmektedir. Bunun için de gayret gösteriyoruz. Ancak aynı samimi yaklaşımı Avrupalı dostlarımızdan ne yazık ki göremiyoruz. Türkiye\'ye savaş açmış terörist yapıların diliyle Türkiye\'yi zan altında tutmaya gayret etmek, dostluğa hiç sığmıyor. Türkiye\'nin terörle mücadelesini sulandırmaya çalışanlara buradan sesleniyorum. Ege\'de, Kıbrıs için boş hayaller peşinde koşanlar, daha önce boş hayal kuranların akıbetini tarih kitapları yazıyor. Akdeniz, Ege suları üzerinde egemenlik hakkımızı ihlal eden çevrelere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Ege sularında korsan hayaller kuranlar 9 Eylül 1922 tarihini akıllarından çıkarmasınlar.\"

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasının ardından salondan ayrıldı.



Taylan YILDIRIM-Davut CAN-Mücahit BEKTAŞ/TİRE (İzmir), (DHA)



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