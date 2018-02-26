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Başbakan Yıldırım, naaşına ulaşılamayan şehidin annesi ile görüştü

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan ve naaşına ulaşılamadığı için toprağa verilemeyen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı 'nın anne

26 Şubat 2018 14:09

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü gününde şehit olan ve naaşına ulaşılamadığı için toprağa verilemeyen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı \'nın annesi Sibel Muratdağı ile görüşen Başbakan Binalı Yıldırım, Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, başsağlığı dileklerini iletti.
Altı aylık evli Uzman Çavuş Muratdağı\'nın (25) Kayseri\'deki yakınları, 23 Ocak\'tan bu yana Kayseri Garnizon Komutanlığı\'nda mezarı hazırlanan oğulları Mehmet Muratdağı\'nın cenazesini toprağa vermeyi bekliyor. \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Kayseri 1. Komando Tugayı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, Afrin yakınlarında PKK/PYD\'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Naaşına ulaşılamayan Şehit Uzman Çavuş Muratdağı’nın Kayseri’de yaşayan annesi Sibel Muratdağı, önceki gün il konrgesi için kente gelen Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile görüştü. Duygusal bir ortamda gerçekleşen görüşmede Yıldırım, Özhaseki ve Çalık anneye başsağlığı dileğinde bulunurken, Sibel Muratdağı, \'\'Vatan sağolsun\'\' dedi

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