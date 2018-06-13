Başbakan Yıldırım: Muhalefetin kimyası bozulmuş

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Binali Yıldırım Amasya Ferhat Tüneli'nin açılışında, "Bolu Tüneli'ni 30 yılda yapamayan bir Türkiye'den 15 yılda 400 kilometre tünel yapan bir Türkiye'ye geldik. Gece demeden gündüz demeden çalıştık, çalıştık, ülkemizi 16 yıl içerisinde 3 kat büyüttük. Adeta yıkım ekibi gibi çalışıyorlar. 'AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız' diyorlar. Bunların kimyası bozulmuş vaziyette" dedi. Başbakan Yıldırım, 2018 yılı şeker pancarı alım fiyatını 2 lira 35 kuruş olarak belirlediklerini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım Amasya Ferhat Tüneli'nin açılışında konuştu. Yıldırım "Gece demeden gündüz demeden çalıştık, çalıştık, ülkemizi 16 yıl içerisinde 3 kat büyüttük" dedi.

Yıldırım, "Bolu Tüneli'ni 30 yılda yapamayan bir Türkiye'den 15 yılda 400 kilometre tünel yapan bir Türkiye'ye geldik" diye konuştu.

Türkiye'nin artık parmakla gösterilen ülkeler arasında yer alındığını söyleyen Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir yandan milletimizin hayal ettiği, hasretle beklediği eserleri, hizmetleri bir bir yaparken diğer yandan da darbe girişimiyle, vesayet odaklarıyla ve kumpaslarla önümüze çıkan terör belasıyla mücadele etmek zorunda kaldık. Elhamdülillah, geldiğimiz noktada ülkemiz terör belasından büyük oranda kurtulmuştur. 2008 yılında dünyada çok büyük bir kriz başladı. 2008'den 2018'e geçen 10 yıl içinde Türkiye, dünyada yapılan 10 tane mega projenin 6 tanesini yaptı. Türkiye'ye de bu yakışır. Adeta yıkım ekibi gibi çalışıyorlar. 'AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız' diyorlar. Bunların kimyası bozulmuş vaziyette."

Yıldırım, "Terörü ülkemizin gündeminden çıkaracağız dedik, elhamdülillah yurdumuz, topraklarımız içinde, hudutlarımız içinde terörü büyük ölçüde etkisiz hale getirdik." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'yi eleştirerek, "Adaylığı açıklandığı gün koşa koşa Edirne'ye giden, Edirne'de terörün emrinde olan bir adaya destek verenden Türkiye bir şey beklemesin, buradan ilan ediyorum." ifadesini kullandı.

Şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

Başbakan Yıldırım, "2018 yılı şeker pancarı alım fiyatını 2 lira 35 kuruş olarak belirledik, hayırlı uğurlu olsun" dedi.