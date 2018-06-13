Başbakan Yıldırım: Muhalefet acınacak durumda

Bayburt'ta konuşan Binali Yıldırım, seçim vaatleri üzerinden muhalefeti eleştirdi. Yıldırım, "Bu ülkenin muhalefeti acınacak durumda" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Bayburt mitinginde halka seslendi. Muhalefeti eleştiren Başbakan Yıldırım, "Bu ülkenin muhalefeti acınacak durumda. Hallerine ağlasak mı gülsek mi? Yerli araba yapalım diyoruz, yok yapmayın diyorlar. Milletin evini yaptık, bunu yıkacağız diyorlar. TRT'yi satacağız diyorlar, ellerine fırsat geçse ne var ne yok hepsini tarumar ederler. Bunlar aslında bize yabancı değil. Türkiye'nin ilk yerli otomobili 60'larda yapıldı. Bu projeyi bunlar durdurdu" şeklinde konuştu

CHP'nin cumhurbaşkanı İnce'yi HDP'nin cezaevinde bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiği için eleştiren Yıldırım şöyle konuştu: "Şimdi sıra Kandil'de... Orada da başlarını ezeceğiz bu terör gruplarının. Orayı da başlarına yıkacağız. Muhalefet adaylarının hiç terörle mücadele Türkiye'nin bekası konusunda hiçbir söz ettiler mi? Aday olur olmaz koşa koşa Edirne'ye gitti, teröre destek veren Selahattin Demirtaş ile gözüktü. CHP'nin düştüğü hale bak Bayburt"

"Bu senenin ilk 4 ayında büyüme oranımız yüzde 7.4 oldu, yine dünyada birinci olduk" diyen Başbakan Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce için bu rakamların bir anlam ifade etmediğini ileri sürdü. Türkiye'nin dünyada önde gittiğini söyleyen Yıldırım, THY biz göreve geldiğimizde zarar ediyordu, kapanacaktı. Şimdi Avrupa'da birinci oldu. Emeklilerimize biner lira vermeye başladık. Bunu bile çarpıttılar, eksik veriliyormuş. İnşallah ileride daha da fazlasını vereceğiz. Biz bu ülkenin geleceğini inşa ediyoruz" dedi.