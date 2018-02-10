Başbakan Yıldırım, Muğla'da

Yaşar ANTER- Cavit AKGÜN- Nilüfer DEMİR/MUĞLA, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, partisinin il kongresine katılmak üzere Muğla\'ya geldi.

AK Parti Muğla İl Başkanlığı\'nın Menteşe Spor Salonu\'nda yapılacak 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne katılacak olan Başbakan Binali Yıldırım, uçakla Dalaman Havalimanı\'na geldi. Başbakan Yıldırım, daha sonra helikopterle Menteşe ilçesine geçti. Muğla Atatürk Stadyumu\'na inen helikopterden parti otobüsüne geçen Başbakan Yıldırım, vatandaşların sevgi gösterileri arasında kongrenin yapılacağı solana geldi. Salona girişinde Başbakan Yıldırım\'ı, partililer uzun süre alkışladı, tezahüratlarda bulundu.

Kongrenin yapılacağı salona Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın resimleri asıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir\'in fotoğrafının yer aldığı; üstünde, \'15 Temmuz karanlık geceden aydırlık sabaha\' yazılı pankart ile \'Sizin sayenizde gururluyuz, sizin sayenizde kadroluyuz, hoş geldiniz Başbakanım\', \'Küçük şehrin büyük hikayesi\' ve \'Büyük dönüşüm\' yazılı pankartlar da dikkat çekti.

Öte yandan emekli öğretmen Hayrettin Şaşmaz\'ın adaylıktan geri çekilmesi üzerine kongrede mevcut İl Başkanı Kadem Mete ve işadamı Ozan Balcı\'nın listeleri yarışacak.

FOTOĞRAFLI