T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Yıldırım, Muğla'da

Yaşar ANTER- Cavit AKGÜN- Nilüfer DEMİR/MUĞLA, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, partisinin il kongresine katılmak üzere Muğla'ya geldi

10 Şubat 2018 17:10

Yaşar ANTER- Cavit AKGÜN- Nilüfer DEMİR/MUĞLA, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, partisinin il kongresine katılmak üzere Muğla\'ya geldi.
AK Parti Muğla İl Başkanlığı\'nın Menteşe Spor Salonu\'nda yapılacak 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne katılacak olan Başbakan Binali Yıldırım, uçakla Dalaman Havalimanı\'na geldi. Başbakan Yıldırım, daha sonra helikopterle Menteşe ilçesine geçti. Muğla Atatürk Stadyumu\'na inen helikopterden parti otobüsüne geçen Başbakan Yıldırım, vatandaşların sevgi gösterileri arasında kongrenin yapılacağı solana geldi. Salona girişinde Başbakan Yıldırım\'ı, partililer uzun süre alkışladı, tezahüratlarda bulundu.
Kongrenin yapılacağı salona Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın resimleri asıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir\'in fotoğrafının yer aldığı; üstünde, \'15 Temmuz karanlık geceden aydırlık sabaha\' yazılı pankart ile \'Sizin sayenizde gururluyuz, sizin sayenizde kadroluyuz, hoş geldiniz Başbakanım\', \'Küçük şehrin büyük hikayesi\' ve \'Büyük dönüşüm\' yazılı pankartlar da dikkat çekti.
Öte yandan emekli öğretmen Hayrettin Şaşmaz\'ın adaylıktan geri çekilmesi üzerine kongrede mevcut İl Başkanı Kadem Mete ve işadamı Ozan Balcı\'nın listeleri yarışacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTER Cavit AKGÜN Nilüfer DEMİRMUĞLA DHA BAŞBAKAN Binali YıldırımMuğlaAK Parti MuğlaBaşkanlığı Menteşe Spor SalonuOlağan KongresiBaşbakan Binali Yıldırımuçakla Dalaman HavalimanıYıldırımMenteşeMuğla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24