Başbakan Yıldırım: Millet ittifakının dört resmi bir gizli ortağı var

Başbakan Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın dört resmi bir de gizli ortağı bulunduğu belirterek "Gizli ortak HDP'dir, PKK'dır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Ankara'nın Mamak İlçesi'nde düzenlediği mitingde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin kurduğu Millet İttifakı hakkında "Bu ittifakın dört resmi ortağı var, bir tane de gizli ortağı var. Gizli ortak HDP'dir, PKK'dır" dedi.

"Sistem daha hızlı çalışacak"

Seçimlerin ardından Türkiye'nin hedeflerini eksiksiz yerine getireceğini ifade eden Yıldırım, "24 Haziran'dan sonra sistem daha hızlı çalışacak, bürokrasi daha hızlı hareket edecek ve Türkiye gelecek hedeflerini eksiksiz yerine getirecek." diye konuştu.