Başbakan Yıldırım, MHP'yi bozkurt işareti ile selamladı

Başbakan Binali Yıldırım, AKP grup toplantısında referandum için verdikleri destekten dolayı MHP'ye bozkurt işareti yaparak selam gönderdi. "Ülkücü kardeşlerimizle birlikte yola çıktık" diyen Yıldırım, "Önce memleketim, önce milletim, dediler. Nasıl unuturuz. Selam olsun" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti

Cumhur Tayyip Erdoğan, 30 Mart seçimi sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, o dönemki belediye başkanı adayları MHP kökenli Mansur Yavaş'la birlikte Ankara'da vatandaşları selamlarken bozkurt işareti yapmasını eleştirmişti. Erdoğan, "CHP Genel Başkanı'nın yaptığı bozkurt işareti hafızalardan silinmez. Bakıyorsunuz nerede ne yaptığı belli değil" demişti.

Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin video şöyle:

<strong>Kılıçdaroğlu, seçmeni bozkurt işareti ile böyle selamlamıştı:</strong>

Yıldırım'ın AKP grubundaki açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı olmadan önce hem AK Parti Genel Başkanı hem de Başbakan'dır. Başbakan olarak Türkiye'yi kim imar etti, Erdoğan ve arkadaşları. Her vatandaş hizmetle buluşmadı mı, üniversiteler yapılmadı mı, hastaneler açılmadı mı? Tüm vatandaşlarımız yararlandı. Bölünmüş yolları tüm insanımız kullandı. Havayolu halkın yolu oldu, hızlı tren gerçeğe döndü. Allah aşkına bu millet bu hizmetlerden faydalanırken partisi mi soruldu. Biz de seçme ayrımı yapmak yoktur. Bizim için tek kural hizmette siyaset olmaz. Bunlar cumhurbaşkanı partili olmaz diyor, başbakan partili. CHP'li belediye başkanları seçildikten sonra partisini bırakıyor mu? Seçilen cumhurbaşkanı ve meclis birlikte işbaşı yapıyor, millete hizmet götürüyor. Vakti gelince iki sandık arasında millet yetki veriyor. Bir sandıktan sonra 5 yıl geçiyor, yetki veriyor. En fazla iki sefer. Hani diktatörlük diyenler? Sandıklara milli kimliğimizle gideceğiz.

CHP'nin belediye başkanları seçildikten sonra partisini bırakıyor muydu? Ülkücü kardeşlerimizle birlikte yola çıktık, "Önce memleketim, önce milletim" dediler. Nasıl unuturuz. Selam olsun."

Erdoğan, bozkurt işareti için ne demişti?