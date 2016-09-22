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Başbakan Yıldırım, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü

MHP, Yıldırım'ın randevu talebine yarın yanıt verileceğini açıklamıştı

22 Eylül 2016 19:20

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

TRT Haber'in Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, görüşmede, mini anayasa paketi, terörle mücadele, Fırat Kalkanı Harekâtı ile 'FETÖ'yle mücadele konuları ele alındı.

 

Bahçeli'den randevu talep etmişti

 

Bugün AKP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bugün için randevu talep etmişti.

MHP ise, Başbakan'ın randevu talebine yanıtını yarın yapılacak anayasa toplantısı sonrası vereceğini açıklamıştı.

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