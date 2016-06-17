Başbakan Yıldırım mezun olduğu okulda karne dağıttı

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Kasımpaşa'da mezun olduğu Piri Reis Ortaokulu’nda öğrencilere karnelerini dağıttı.

Karne dağıtırken öğrencilere, “Heyecan var mı” diye soran Yıldırım, “Notlarınızı biliyor musunuz dedi? Eskiden hocalar söylemezdi bizi böyle meraktan çatlatırlardı, o daha güzeldi. Şimdi her şey şeffaf. Derslerinize çalıştınız, yatırımınızı yaptınız şimdi de hasılatı topluyorsunuz. Aileniz, memleketiniz sevinecek. Sizler Türkiye'nin geleceğisiniz. Sizi en güzel bir şekilde hayata hazırlamanız için 1 milyona yakın öğretmen Türkiye'nin her köşesinde zor şartlar demeden çalışıyorlar. Burası benim için özel bir okul. Milli Eğitim Bakanımız, valimiz, il başkanımız, belediye başkanımız. Belediye Başkanımızı tanıyorsunuz değil mi, Ahmet Misbah Demircan, İl Milli Eğitim müdürümüz herkes burada" dedi. Başbakan Yıldırım, daha sonra öğrencileri karnelerini dağıttı.

“Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla itibar etmemelidir”

Karne töreni sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım’ın konuşmalarından satırbaşları şöyle:

“Onlara geleceğin, Türkiye'nin geleceğinin gençlere ait olduğunu, onlara ait olduğunu, bunu bilmeleri gerektiğini söyledim. Ben de burada, sizin olduğunuz sıralardaydım. Allah nasip edince bütün istediklerini olabiliyor, o kadar paylaşılacak şeyler var ki birbirimizi üzmeye gerek yok, ülkemizin geleceği çok parlak. Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla itibar etmemelidir.

Öğrencilerimizin geleceği için her türlü imkân, her türlü fedakârlık yapılacak çünkü bunun telafisi yok. Bu yaşlarda özgüvensiz kalırsa, modern çağın gerektirdiği bilgiyle beceriyle donatılırsa. Atatürk’ümüzün de işaret ettiği muhasır medeniyetler seviyesine gençlerimizle beraber yürüme fırsatını yakalamış oluruz. Bugün tatile gidiyorlar, çok da çalışkanlar. Öğrencileri mutlu ve gelecekten umutlu olduklarını gördüm.”