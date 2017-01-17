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Ekonomi

Başbakan Yıldırım: Merkez Bankası tedbirleri sürdürecek

Yıldırım, gazetecilerin Merkez bankası ile ilgili sorularını yanıtladı

17 Ocak 2017 13:51

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), "Kendi yetkileri çerçevesinde tedbirlerini sürdürecek" dedi. 

Başbakan Yıldırım, AKP MYK toplantısı öncesi gazetecilerin Merkez Bankası, erken seçim ve dün gerçekleşen Ekonomi Zirvesi hakkındaki soruları yanıtladı.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ekonomi zirvesinde ne konuşulduğunun sorulması üzerine Yıldırım, "Dünkü toplantıda önceki kararlar gözden geçirildi. Bundan sonra yapılması gerekenler konuşuldu" yanıtını verdi.

Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam, dalgalanmaların etkisinin geçici olduğunu vurgulayan Başbakan, Merkez Bankası'nın 24 Ocak'taki toplantısında faiz artırıp artırmayacağı ile ilgili TCMB'nin bağımsızlığının altını çizerek "O kararı benim açıklamam yanlış oldu. Merkez Bankası, kendi yetkileri çerçevesinde tedbirlerini sürdürecek" dedi.

 

"Erken seçim için sebep yok, istikrar devam ediyor"

 

Anayasa görüşmelerinden sonra erken seçime gitme ihtimalinin olup olmadığı şeklindeki soruya da "Faraziyeler ihtimaller üzerine amel olmaz" şeklinde yanıt vererek şunları söyledi:

"Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. İş alemi yatırım planlarını ertelemesin. Türkiye, ekonomi, istihdam, kalkınma ve büyüme alanında gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecek."  

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