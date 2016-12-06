Başbakan Yıldırım, Medvedev ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ile Moskova yakınlarındaki başbakanlık rezidansında bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Yıldırım, Medvedev ile bir araya gelmekten dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bir yıllık tatsız dönemin sona erdiğini hep beraber görüyoruz. Bir yılın bize getirdiği olumsuz tecrübeyi değerlendirerek ilişkilerimizi stratejik düzeyde eskisinden daha da iyi bir noktaya taşıyabiliriz. Bu mümkün, geçmişte örnekleri var." diye konuştu.

"İki ülkenin terörle mücadeledeki konumu önemli"

Türkiye ve Rusya ilişkilerinin sadece iki ülke ilişkilerinin gelişmesi açısından önem arz etmediğini vurgulayan Yıldırım, iki ülkenin bölgede terörle mücadele ve barışın sağlanması bakımından da önemli bir konumda olduğuna dikkati çekti.

Ticaret, turizm, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere, ortak büyük projelerin kaldığı yerden artan bir hızla sürmesinin ve kaybedilen zamanın onarılmasının her iki ülke tarafından arzu edildiğini anlatan Yıldırım, "Özellikle ağustos ayından bu yana attığınız adımları takip ediyoruz. Bunun için teşekkür ediyoruz ancak iyileşmede kademe kademe ilerleme yönteminin biraz daha hızlandırılmasının daha faydalı olacağı kanaatimizi de ifade ediyoruz. Bu konuları gerek bakanlarımız kendi aralarında gerekse biz başbakanlar olarak bütün detaylarıyla görüşeceğiz. Ziyarette, şahsıma ve heyetime gösterdiğiniz misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"Türk-Rus ilişkilerinde zor bir dönem geride kaldı"

Rusya Başbakanı Medvedev ise Türkiye-Rusya ilişkilerinde zor bir dönemin geride kaldığının altını çizerek, bu görüşmenin, ilişkilere ivme kazandıracağını söyledi.

Medvedev, "Hem objektif hem de subjektif nedenlerden ötürü iki ülke ticari ilişkilerinde duraklama yaşandı ancak biz büyük ortak projelerimizin gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugünkü görüşmelerin hedefi ekonomi, yatırım ve kültür alanındaki ilişkilere ivme kazandırmaktır." dedi.

Yıldırım'ın Moskova ziyaretinin son dönemde iki ülke arasında başbakan seviyesindeki ilk temas olduğunu hatırlatan Medvedev, "İlişkilerimizde zor bir dönemi geride bıraktık. Bu görüşmenin son derece pozitif ve verimli geçeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

İkili görüşmede, Türkiye tarafında Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yer aldı.

Rusya tarafında ise Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Enerji Bakanı Aleksandır Novak ve Rusya Federal Askeri-Teknik Servisi Direktörü Aleksandır Fomin görüşmeye katıldı.