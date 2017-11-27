Başbakan Yıldırım Londra'da "Dome Group" Yatırım Bankası'nı açtı

Aynur Tattersall / Londra, 27 Kasım (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, Londra\'daki ilk Türk sermayeli \"Dome Group\" Yatırım Bankası\'nın açılışını yaptı.

Yıldırım, açılış töreninde yaptığı konuşmada, \"dome\" kelimesinin Türkçe karşılığının \"kubbe\", \"çatı\" ve \"kuşatan\" anlamına geldiğini söyledi.

Londra\'daki ilk Türk sermayeli yatırım bankasının açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldırım, \"Bu yatırım Bankası ile yapılacak faaliyetlerde başta ekonomimiz olmak üzere bu işe parasıyla, vaktiyle, nakdiyle katkı sağlayan Doğuş Holding, FİBA Holding ve diğer ortaklar gereken faydayı sağlayacaklar. Hem kendileri hem de ekonomimiz kazanacak. Bir ilk olması dolayısıyla diğer yatırımcılara örnek teşkil edecek\" dedi.

Başbakan Yıldırım, daha sonra Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye\'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile kurdele kesti.

Dome Group\'tan yapılan açıklamaya göre, Londra merkezli, yeni kurulmuş, Türk bankacılardan oluşan, ilk Türk sermayeli Yatırım Bankası olan Dome’un ana misyonu \"uzun vadeli yabancı sermaye yatırımlarını Türkiye\'ye çekmek, küresel ölçekte uluslararası yatırım çevrelerinde Türkiye ve Türk şirketlerinin çıkarlarını korumak, yatırım merkezleri ve Türk şirketleri arasında bir köprü kurmak\" olarak belirlendi.

\"Dome, bu misyonu Türk şirketleri ve aile holdinglerinin güvenilir danışmanı olarak, Türkiye’ye yönelik yatırım akışlarını kolaylaştırarak ve Türk şirketlerinin çevre pazarlara (Avrupa, Afrika, Orta Doğu) doğru yayılmasını ve büyümesini destekleyerek gerçekleştirecek\" denilenh açıklamada, şirketin faaliyet gösterdiği üç ana alan da şöyle sıralandı:

\"Kredi fonu: yatırımcı taahhütlerimizi (mevcut: $300 milyon – önümüzdeki 3 yıl içinde hedeflenen fon büyüklüğü: $1 milyar), Türk şirketlerinin ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde hazırlanan özel borç ve sermaye finansmanı çözümleri geliştirerek etkin şekilde kullanmak.

\"Şirket yatırım hizmetleri: alım, satım, birleşme ve devralma işlemlerinde şirketleri destelemek, finansal ve stratejik danışmanlık sunmak.

\"Sermaye piyasaları: Türk firmalarının uluslararası borç ve sermaye piyasalarına erişimlerini kolaylaştırmak.

Dome’un amacı Türk şirketleri ve yabancı şirketler arasında işbirliği projeleri yaratarak uzun vadeli yatırımları Türkiye\'ye çekmek ve aynı zamanda küresel ölçekte uluslararası yatırım çevrelerinde Türkiye ve Türk şirketlerinin çıkarlarını korumak.\"

Açıklamaya göre, Dome farklı sektörlere ve Türkiye\'ye gelecek doğrudan yabancı sermaye yatırım (Batı, Orta Doğu ve Asya ülkelerinden olmak üzere) kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve artmasına odaklanacak ve Türk iş dünyasının küresel finansal merkezlerle (New York, Londra, Hong Kong, Dubai) artan bir bağlantı içinde olmasını sağlayacak.

Dome\'un, Türk Yatırım Ajansı, Turquality ve Eximbank\'la eşgüdüm içinde ve bütünleşmiş bir anlayışla çalışmayı hedefleyerek Türkiye\'deki stratejik ihracat sektörlerine yatırım akışını hızlandırmaya çalışacağı da belirtilen açıklamada, \"Kurucu ortaklarımız arasında yer alan Doğuş Grubu ve Fiba Grubu birikim tecrübeleriyle, küresel ilişkileriyle ve Dome’un kredi fonuna sağladıkları sermaye ile şirketin ana misyonunu desteklemektedir\" denildi ve şu bilgiler verildi:

\"Ana ortakları arasında yer alan Türkiye’nin en saygın ve büyük holdinglerinden Doğuş Grubu ve Fiba Grubu şirketin kredi fonuna kendi kaynaklarından fon sağlamışlardır. Şirketin ana yatırımcıları bilgi birikimi, tecrübeleri ve geniş kaynakları ile şirketin büyümesini destekliyor.

\"Dome özellikle Fiba Grubu ve Doğuş Grubu’nun finansal hizmetler (Finansbank, Fibabanka, Credit Europe, Garanti) ve yatırım alanlarındaki tecrübelerinden faydalanacak.

\"Orta vadeli planımız, güçlü bir yapı ve yönetim ekibinin rehberliği altında, Fiba Grubu ve Doğuş Grubu\'nun çevre pazarlardaki ilişkilerinden faydalanarak bölgesel Türk sermayeli bir Yatırım Bankası oluşturmaktır.

\"Kurucu ve yönetici ortakları arasında önde gelen küresel ve yerel kuruluşlarda (Goldman Sachs, Garanti) deneyim kazanmış bankacılar bulunmaktadır.\"

Dome\'un kurucu ve yönetici ortakları ile Yönetim Kurulu, Ergun Özen (eski Garanti Bankası Genel Müdürü), Çağlayan Çetin (eski Goldman Sachs Türkiye Genel Müdürü), Murat Özyeğin (FİBA Grubu Yönetim Kurulu Üyesi), Süleyman Sözen (Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanı), Rachid Mohamed Rachid (Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi) gibi Türk bankacılık ve global yatırım bankacılığı sektörünün deneyimli ve başarılı isimlerinden oluşuyor.