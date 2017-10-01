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Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'ta mesele çözülür, biz inisiyatif almaya hazırız

"Yapılacak iş bellidir"

01 Ekim 2017 22:13

Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak'taki referandumla ilgili olarak, "Kuzey Irak'ta mesele çözülür, biz inisiyatif almaya hazırız" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının açılış resepsiyonunda konuşan Yıldırım, Orgeneral Hulusi Akar'ın İran'a gittiğini de söyledi.

Başbakan, Akar ile İran Genelkurmay Başkanı arasındaki görüşmede de Kuzey Irak'taki meselelerin konuşulacağını söyledi.

Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:

"Kuzey Irak'ta karşı çıktığımıza göre, burada da karşı çıkmak normal. İşin arka planını incelemek lazım. Erken kanaat oluşturmak yanlış olur. En önce tepki vermesi gereken AB ülkeleri; onların hepsi bir devlet olduğu için bakalım ne tepki veriyorlar. Biz komşumuz için tepkiyi verdik. Onlar da kendi komşuları için tepki versinler görelim.

Yapılacak iş bellidir. Irak Hükümeti ile otursunlar anayasanın belirlediği çerçeve içinde, Kuzey Irak yönetiminin hakkı, hukuku neyse bunlar garanti altına alınsın. Bu konuda biz de destek veririz. Böylece bu iş tatlıya bağlanmış olur. Aksi halde bu meselenin yönetilmesi gittikçe zorlaşıyor"

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