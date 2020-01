Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak’la ilgili tüm seçenekler devreye girecek (3)

NEŞET ERTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ\'Nİ AÇTI

Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir ziyaretinin son bölümünde Terme Caddesi\'nde Kırşehir Belediyesi tarafından yaptırılan \'Neşet Ertaş Kültür Merkezi\'nin açılışını yaptı. Aynı zamanda 1\'inci Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivalini de başlattı. Başbakan Yıldırım, Cacabey meydanındaki konuşmasının ardından Neşet Ertaş Kültür merkezine geçti. Merkezin açılış kurdelesini kestikten sonra yaptığı konuşmada Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

\"Neşet babanın huzurundayız. Mekanı cennet olsun. Sesi gönüllerimizde, cismi olmasa da yankılanmaya devam ediyor. Büyük romancımız değerli yazar Yaşar Kemal’in ifadesiyle Bozkırın tezenesi olan Neşet Ertaş’ın sazı yüreğimize, vicdanımıza ruhumuza dokunmaya devam ediyor. Bu vesileyle Neşet Ertaş kültür merkezinin Kırşehirlimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu yıl ilki düzenlenen kültür sanat festivalinin her geçen yıl daha da artarak, daha da zenginleşerek ve geniş katılımlarla devam edeceğine yürekten inanıyorum Türkiye’nin önemli değerlerinden biri olan Neşet Ertaş\'a vefa göstermek hepimizin vazifesidir. Hem Neşet Ertaş adına düzenlenen bu festivale, hem de üstadın adını taşıyan kültür sanat merkezine emek veren, zaman ayıran, destek veren herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Neşet Ertaş gönül sultanları kültürevi 2014 yılında bugüne hizmette. Bugün de kültür sanat merkezi bu hizmet halkasında yeni bir eseridir. Kültür ve sanat merkezimizi Kırşehir Belediyesi inşaa etti. Belediye başkanımıza gösterdiği bu bu vefa için, bu hizmet için teşekkür ediyorum. Her iki eserde gönül sultanlarımızın asil hatırasını ve bizlere miras bıraktıkları eserlerinin yaşatacak buna inanıyoruz. Dede Korkut’tan Mevlana\'ya, Hacı Bektaş Veli\'den Hacı Bayram’a Ahi Evran’dan Aşıkpaşa\'ya hamurumuzu yoğuran bütün çınarlarımız bu mekanlara da yad edilecektir. Keza Muharrem Ertaş’ın, Hacı Taşan’ın, muhabbet dolu mirası da bu mekanlarda gelecek kuşaklara aktarılacak. Hayırlı uğurlu olsun.\"

Başbakan Yıldırım, izleyicilerden büyük bölümünün de bildiği bir hikâyeyi tekrar paylaşmak istediğini anlatırken, şunları söyledi:

\"Kırşehirli\'ye sormuşlar; İstiklal Marşı\'nı kim yazdı? diye. Şöyle cevap vermiş; \'Muharrem Emmim yazdı desek okuma -yazması yoğudu. Hacı Emmim yazdı desek acep okuma-yazması var mıydı? Yazsa yazsa Neşet Ağam yazmıştır.\' Bütün okumuşların cevabını vermesi gereken bir soru vardı. Kendi yaptığı türkülerden garip mahlasını kullanan Neşet Ertaş o yoksullukta, o mahrumiyette, acaba o hikmetli dili, o irfanı nereden devralmıştı. Abdallık geleneğinin Muharrem Ertaş’tan sonraki en büyük temsilcisi. Acaba o dili o manayı nereden almıştır. Hep konuşmamızda bu topraklarda metini, ruhunu ifade etmek için söylediklerimizi merhum Ertaş tek bir cümleyle özetliyor; Gönülden, gönüle yol gizli gizli. İşte bu beş kelimelik cümleyle anlatmak için saatlerce konuşsanız az gelir. O ise zor olanı başararak bir cümlede özetlemiş. Bakınız Neşet Ertaş, Zahidem, Gönül dağı, Yalan Dünyayı ölümsüzleştirdi ‘’

\"AHİLİK, 5\'TEN BÜYÜK OLAN DÜNYANIN VİCDANI OLMAK DEMEKTİR\"

Kırşehir’de düzenlenen 30\'uncu Ahilik Haftası resmi törenlerine katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kürsüden yaptığı konuşmada, \"Ahilik, kardeşlik, dirlik demektir, bir insanlık mektebidir, helal kazanmak, helal lokma yemektir. Ahilik, 5\'ten büyük olan dünyanın vicdanı olmak demektir\" dedi. Tüfenkçi, Başbakan Binali Yıldırım’dan önce yaptığı konuşmasında \"Ahilik, kardeşlik, dirlik demektir, bir insanlık mektebidir, helal kazanmak, helal lokma yemektir. Ahilik, 5\'ten büyük olan dünyanın vicdanı olmak demektir. Anadolu\'da ticaret erbabının yaşattığı Ahilik, dünyaya örnek olacak insani değerleri ve uygulama örneklerini içerisinde barındırmaktadır. Bugün modern dünyada ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite standardı olarak belirtilen birçok kavram, Ahilik teşkilatı altında vücut bulmuştur, hayata geçmiştir. Ahilik çarşılarında dürüstlük alınır, dürüstlük satılır. Ahilerin dünyasında kimseye haksızlık yapılmaz. Esnafın gönül kapısı olduğunu, bu coğrafyanın omurgası olduğunu biliyoruz. 15 Temmuz\'da şehit olanlarımıza, tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. 68 esnaf kardeşimiz hain darbe girişiminde canını verdi. Bu ülke için şehit oldu. Bütün esnaf kardeşlerime teşekkür ediyorum\" ifadelerine yer verdi.

HİSARCIKLIOĞLU; AHİLİK VATAN SEVGİSİDİR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) 25 Eylül\'de yapmayı planladığı referandumla ilgili olarak Kırşehir’de Ahilik Haftası kutlamalarında yaptığı konuşmada \"Kuzey Irak\'taki gayrimeşru referandum konusu bütün dünyayı rahatsız ediyor. Irak\'ın toprak bütünlüğü, milletimizin, devletimizin hassasiyetidir. Bu toprakların Ahileri olarak devletimizin arkasında dimdik duruyoruz. Meclisimizin bugün bu yönde alacağı kararların sonuna kadar arkasındayız ve destekçisiyiz\" dedi.

Törene katılan Başbakan Binali Yıldırım\'a da teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Kırşehir\'e her zaman destek verdiklerini, Ahi Evran Külliyesi\'ne en fazla katkı yapanlardan olduklarını aktararak, 500 öğrenci kapasiteli yurdun yapımını gerçekleştireceklerini söyledi. Ahiliğin, vatan sevgisi olduğunu dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

\"Ahilik, vatan sevgisidir. 8 günlük ömre 9 günlük rızkı katma anlayışıdır. Ahi, kendisi siftah ettikten sonra komşusunun da siftah etmesini sağlayan kişidir. Kimi milletler için üzerinde yaşadıkları yerler sadece toprak parçasıdır. Bizim yurdumuz Anadolu, bu toprağın adı değil, bu topraktaki ruhun adıdır. Ahi Evran\'ın öncülüğünde kurulan Ahilik, Selçuklu\'nun mayasıdır, Osmanlı İmparatorluğu\'nun çekirdeğidir, Cumhuriyet döneminin ve toplumsal yapımızın sarsılmaz muhafızıdır. Bin yıl öncesinden bugüne uzanan Ahilik, bugün de yarın da Türkiye\'nin manevi muhafızı olmaya devam edecektir. Bu ruh, 15 Temmuz\'da bir kez daha göstermiştir. Hain darbe girişiminde sokağa ilk çıkanlar, darbeye direnenler bugünün Ahileri olmuşlardır. Bizim duruşumuz belli. Bizim için vatan deyince, millet deyince akan sular durur. Kuzey Irak\'taki gayri meşru referandum konusu bütün dünyayı rahatsız ediyor. Irak\'ın toprak bütünlüğü, milletimizin, devletimizin hassasiyetidir. Bu toprakların Ahileri olarak devletimizin arkasında dimdik duruyoruz. Meclisimizin bugün bu yönde alacağı kararların sonuna kadar arkasındayız ve destekçisiyiz. Ülke olarak birliğe ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönemlerden birini yaşıyoruz. Bir olacağız, beraber olacağız, çok çalışmaya devam edeceğiz. Rahmetli Neşet Ertaş ne diyordu, \'aşk ile çalışan yorulmaz.\' Bugünün Ahileri aşk ile çalışmaya devam edeceğiz. Ahilik Haftası\'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum.\"

Başbakan Binali Yıldırım TBMM\'deki Kuzey Irak\'la ilgili tezkere görüşmelerine katılmak üzere Kırşehir\'den helikopterle ayrılıp, Ankara\'ya döndü.



