Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak’la ilgili tüm seçenekler devreye girecek (2)

\"ANLAYANA ANLADIĞI DİLDEN KONUŞMASINI BİLİRİZ\"

Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir’de Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmada Kuzey Irak\'taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’ye \"Barzani efendi’’ diye seslenerek, \"Anlayana anladığı dilden konuşmasını biliriz’’ dedi. Başbakan Yıldırım Kuzey Irak’da yapılmak istenen referandum ile ilgili olarak şunları söyledi:

\"Yeter ki teröristlere fırsat vermeyelim. Birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyiz. Kuzey Irak’ta bir takım işler oluyor. Barzani efendi ben bir takım işler yapacağım diye yollara çıktı. Kendini mahvedeceksiniz, ama buradaki yaşayanlara niye zarar veriyorsun? Vazgeç bu sevdadan fakat anlamaz. Anlamıyorsa anlayacağı dilden konuşmasını biliriz. Bu ülkenin bin yıllık tarihinde birliğini, beraberliğini kardeşliğini bozmaya çalışanlar çok oldu. Hepsi dersini aldı. Türk milletinin en büyük özelliği bağımsızlığına, istiklaline aşık bir millet olmasıdır. Dolayısıyla bölgemizde proje yapanlar şunu iyi bilsinler, ne yaparsanız yapın bu milletin adı Türk milletidir. Bunlar yüzyıllarca bu planlarını projelerini yaptılar. Ama Türk milleti bunların hepsinden yüzünün akıyla çıktı.’’

KIRŞEHİRLİLERE NÖRÜYON DİYE HİTAP ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir Cacabey meydanında yaklaşık 3 bin kişilik kalabalığa hitap ederken sözlerine \"Nörüyon Kırşehir’’ diye başladı. Neşet Ertaş’ın türküsünün sözlerinden dizeler okuyan Başbakan Yıldırım, kendisinden önce Kırşehirlilere \"Aslanlarım, yiğitlerim, pehlivanlarım’’ diye coşkulu bir konuşma yapan Kırşehir Valisi Necati Şentürk’ün, tüm konuşmacıların pabucunu dama attığını esprili bir şekilde dile getirdikten sonra şöyle konuştu :

ESNAF 22 MİLYAR KREDİ KULLANDI

\"Ahilik Selçuklu devrinden başlayarak Osmanlı devletini bir cihan devleti olma yolunda bir kardeşlik halkasıdır. Ahi Evran-ı Veli bu yolda 32 esnaf teşkilatlarını bir araya getirerek sivil toplum kuruluşunun temelini atmıştır. Ahlakın, sanatın, bilimin asıl alındığı kuruluşu Ahi Evran’dan almıştır. Nice çırak, usta kalfa yetişmesine vesile olmuştur. Bu çalışmalar sayesinde Anadolu Türk yurdu haline gelmiştir. Ahilik özünü, eşrefi mahlukat olan hakka hizmet, halka hizmet olan bir sistem kurmuştur. Ahiler kurdukları sosyal güvenlik sistemiyle kimsesizlerin kimsesi olmuşlardır. Bugün her ilimizde olan meslek odaları da ilhamını Ahi Evran kültüründen almıştır. Bu vesileyle başta kendisi olmak üzere tüm Ahilere mevlamdan rahmet diliyorum. Partimiz milletin partisidir. AK Parti ahilerden uzanmış mirası devralarak hakka hizmeti, halka hizmet anlayışı alarak milletimize ulaştırdı. Milletimize kolaylıklar çıkaran reformlar gerçekleştirdik. Esnaf 15 yıl önce reform nedir göremiyordu. Esnaf kredi alamıyordu. Faizler yükselmişti. 15 yıl sonra bugün kredi kullanan esnaf sayısı 480 bini aştı. O dönem 60 bin esnaf zor bela kredi kullanıyordu. Kredi faiz oranı o dönem yüzde 47’ydi. Bugün esnafa yüzde 4-5 kredi veriliyor. Bugün Halk Bankası\'nda esnafa 5 bin liradan 150 bin liraya kadar kredi veriliyor. 2002’de esnaf işini büyütmek için ihtiyacını karşılanmak için kredi ile sağlamaktı. O zaman esnafa 150 milyon lira kredi kullandırılmış. Bugün ise 22 milyar lira kredi kullanmış. Laf üstüne laf koyan değil taş üstüne taş koyan esnaf var. İşimiz esnafı korumak ve onların işini ve mesleğini daha da geliştirmesini sağlamaktır. Esnafımızın sıkıntısını gidermek için borçlarını yeniden yapılandırdık. Esnafımızın sıkıntılarını gidermek için 30 bin liraya kadar sıfır faizli destek verdik. 2017 başında 2.5 milyar bütçeyle 460 bin KOBİ’ye kredi desteği sağladık. ‘’

Başbakan Binali Yıldırım\'a Cacabey meydanındaki konuşmasından sonra Yılın Onursal ahisi olarak plaket verildi. Yılın Ahileri seçilenlere de çeşitli ödüller verildi.

Oktay ENSARİ- Salih GÜNER-Olcay DÜZGÜN/KIRŞEHİR, (DHA)

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