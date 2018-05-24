Başbakan Yıldırım: Kurdaki hareketlilik geçici, ilave tedbirler alıyoruz

Dövizdeki dalgalanmanın ardından faiz arttırımına giden Merkez Bankası'nın kararını değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "İlave tedbirlerimizi alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Hükümet iş başındadır, konularına hakimdir, mali politikalarda zerre kadar sapma yoktur. Türkiye, serbest ekonomi uygulayan bir ülkedir. Dolayısıyla bu durumun değişmesi söz konusu değildir" dedi. Yıldırım, "Kuru kontrol edecek mekanizmalar bizdedir. Kurdaki hareketlilik konusu geçicidir, bir de konjonktüreldir" açıklamasını yaptı.

MÜSİAD'ın düzenlediği iftar programında konuşan Başbakan Yıldırım bu yılın ilk 4 ayında yaklaşık 8 milyon turistin Türkiye'ye geldiğini belirterek "Yıl sonunda inşallah 40 milyona ulaşmış olacağız" dedi.

Başbakan Yıldırım "Bizim son 10 yılda sağladığımız istihdam, AB'nin bütün ülkelerinin sağladığı istihdamdan daha fazla" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye, serbest ekonomi uygulayan bir ülkedir. Dolayısıyla bu durumun değişmesi söz konusu değildir. İlave tedbirlerimizi alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Hükümet iş başındadır, konularına hakimdir, mali politikalarda zerre kadar sapma yoktur.

Kuru kontrol edecek mekanizmalar bizdedir. Kurdaki hareketlilik konusu geçicidir, bir de konjonktüreldir.

İktidara talip oluyorsan, doların geçici dalgalanmasından bir çıkarcılık yapmak vatanseverlik değildir. Vatanseverlik, ülkeye sahip çıkmaktır, ülkemiz üzerinde oyun oynamaya çalışanlara hep birlikte karşı koymaktır. Enflasyonla kavgamız, mücadelemiz devam edecek.

Türkiye dünyaya entegre olmuş bir ülkedir. Hiç kimse Türkiye'nin kapılarını dünyaya kapamasını beklemesin. Öyle, 'kur sabitlenecekmiş, kambiyo sistemi değişecekmiş, sermaye müdahale edilecekmiş, paralara el konacakmış' akla ziyan dedikodular yayılıyor. Maalesef seçime giderken siyasi rakiplerimiz, 'dolar şu kadar oldu' diye neredeyse zil takıp oynamadıkları kaldı.

Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleriyle de ilişkilerimizin mükemmel olduğunu söyleyemeyiz. Onlarla da sorunlarımız var. Sorunların kaynağı ne? Biz değiliz. Yani sizin ülkenizi, milletinizi parçalamaya çalışan, topraklarınıza göz dikmiş, istikrarsızlık getirmeye azmetmiş terör örgütlerine kol kanat gererseniz, 15 Temmuz darbesini yaptıranı baş üstünde ağırlarsanız Türkiye'den dostluk beklemeyin, kusura bakmayın."