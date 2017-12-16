Başbakan Yıldırım: Kudüs'te ikamet eden büyükelçimiz Filistin nezdindeki büyükelçimizdir

AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Kudüs'te ikamet eden büyükelçimiz Filistin nezdindeki büyükelçimizdir. Bizden başka Kudüs'te büyükelçilik seviyesinde Filistin için bir misyon açan yoktur. Olay bu kadar net. İsrail, ister bunu kabul etsin ister etmesin bu gerçek değişmez, bizim kararımız değişmez" dedi.

Artvin Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Artvin 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap eden Yıldırım, "Türkiye'yi hesaba katmadan bu bölgede hiç kimse plan proje yapmasın. Hiç kimse bölgemizde kafasına göre iş tutamaz. Hiç kimse 2 milyarlık İslam dünyasına rağmen 'Ben yaptım oldu' anlayışıyla hareket edemez. Bütün uluslararası platformlarda Filistin'e, Kudüs'e sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Bugün Kudüs Başkonsolosluğu olarak faaliyet gösteren misyonumuz, fiiliyatta Filistin devleti nezdindeki büyükelçi olarak görev yapmaktadır." dedi.

Sözlerine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını partililere ileterek başlayan Yıldırım, "Karadeniz'in en doğusundan, ülkemizin her tarafına, aziz milletimize selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyorum. Artvin 6. Olağan İl Kongremiz vesilesiyle bugün serhat şehri Artvin'de sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Artvin'in duymak istemeyenlerin bile duyacağı gür bir sesle 'durmak yok, yola devam' dediğini dile getiren Yıldırım, "Bizi bağrınıza bastınız. Coşkunuz, sevginiz, emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bu muhteşem kongre sebebiyle Artvin teşkilatımıza, ak kadrolara özellikle teşekkür ediyorum." dedi.

"Siyaset anlayışımızda 'uzak' kavramı yok"

Kurulduğu ilk günden itibaren Artvin teşkilatı çatısı altında AK Parti'ye gönül verenlere şükranlarını ileten, vefat edenlere de Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim siyaset anlayışımızda 'uzak' diye bir kavram yok. Bizim siyasetimizde 'ulaşılmaz' diye bir kavram da yok. Biz 'ücra' sıfatını hiçbir şehrimiz, ilçemize asla yakıştırmadık, yakıştırmayacağız. Yıllar boyunca 'Artvin uzak' dediler, 'gitmesi, gelmesi zor' dediler. 'Artvin ulaşılamaz.' dediler ve 'ücra bir köşede' dediler, hizmeti getirmediler. Artvin artık bize çok yakın. Artvin artık Ankara'ya da çok yakın. İstanbul'a nasıl hizmetler gidiyorsa Artvin'e de aynı şekilde geliyor. Hiçbir ilimizi diğerinden ayrı görmedik, hizmetten mahrum etmedik, hizmetsiz bırakmadık.

AK Parti hizmet anlayışında ayrı gayrı olmaz. Çünkü biz yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü. Bizim için milletin her ferdi azizdir. Herkese, her kesime hizmeti şeref biliriz, onur biliriz. 'AK Parti'nin hizmet anlayışında şu önemlidir, bu önemsizdir.' diye bir şey olmaz. Bizim için Avrasya Tüneli ne kadar önemliyse Camili Yolu da o kadar önemlidir. Karadeniz Sahil Yolu nasıl bitirildiyse Hopa Cankurtaran Tüneli de aynı şekilde bitecek, ocak ayının sonunda tünelden geçmek nasip olacak. Hayırlı, uğurlu olsun."

"Türkiye'nin, 80 milyonun hükümetiyiz"

İzmir-Ankara hızlı treni ne kadar önemliyse Artvin'deki Beyazsu Yaylası ve Olgunlar Yaylası'nın yollarının da aynı şekilde önemli olduğunu söyleyen Yıldırım, "Çünkü milletimiz, sizler bize bir emanet verdiniz. Biz de ne dedik, 'Bize oy versin veya vermesin biz, bütün milletin, Türkiye'nin, 80 milyonun hükümetiyiz.' Allah'a hamdolsun sözümüzü tuttuk, tutmaya da devam ediyoruz. Milletin emanetini yere düşürmedik. 15 yıldır bir yandan millete hizmet ederken diğer yandan da önümüze çıkarılan engelleri aşa aşa geliyoruz." şeklinde konuştu.

Artvin'in kendilerini bu yolda yalnız bırakmadığını belirten Yıldırım, AK Parti Artvin 6. Olağan İl Kongresi'nin, partinin, 2019'a giden yolda kutlu yürüyüşünün kongresi olduğuna işaret etti.

Başbakan Yıldırım'ın, "Artvin; gençler, hanımlar, ana kademe, 2019'a birlikte yürümeye var mısınız? Yeni bir efsaneye, yeni bir rekor kırmaya hazır mısınız?" sorusuna salonda bulunan partililer, "Evet" karşılığını verdi.

Artvin'in, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına yüzde 47 oranında "evet" diyerek destek verdiğini hatırlatan Yıldırım, Artvin Milletvekili İsrafil Kışla'nın, '22 ile başladık, en son referandumda 47'ye çıktık.' dediğini belirterek, "Ama 47 yetmez, en az yüzde 60. Artvin yüce dağları gibi hedefi de yüksek tutuyor. Artvin'e de bu yakışır." ifadelerini kullandı.

"Ne dediysek Allah'a şükür her sözümüzü yerine getirdik"

Artvin'in, Türkiye'nin 2023 hedeflerine hazır olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Artvinli kardeşlerime de bu yakışır. Çünkü Artvin şunu biliyor; biz ne söz verdiysek, ne dediysek Allah'a şükür her sözümüzü yerine getirdik, vermeyeceğimiz, yapmayacağımız bir işin sözünü vermedik. Artvin iyi bilir, Türkiye'de 20 bin kilometre bölünmüş yol yapan, bunu 15 yıla sığdıran partinin adı AK Parti'dir, ak kadrolardır. Artvinliler biliyor ki Türkiye'de savunma sanayisinde millileşme hareketini başlatan parti AK Parti'dir. AK Parti'liler biliyor ki bu ülkede esnafın, çiftçinin, memurun, emeklinin aşını da emeğini de alın terini akıl terini de büyüten parti AK Parti'dir. Türkiye'de gençleri siyasette söz sahibi yapan, eğitimin önündeki engelleri kaldıran partinin adı da AK Parti'dir."

Yıldırım, Türkiye'nin geçmişinde milli iradeyi devre dışı bırakmak için birçok komplolarla tuzaklarla karşı karşıya kalındığını ifade ederek, ülkenin geçmişinde yaşanılan darbe girişimlerini anımsattı.

Özellikle son 4-5 yılda ihanetlerin daha da arttığını vurgulayan Yıldırım, Gezi Olayları'na, 17-25 Aralık darbe girişimine, Kobani olaylarına ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine işaret etti.

Yıldırım, her hain girişimde bütün bu kirli senaryoların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları olarak hep başarısız kılındığını, milletin iradesinden başka hiçbir iradeye boyun eğilmediğini belirtti.

Alanda kendisini dinleyenlere, "Siz söyleyin, arkasında böyle aziz, böyle yiğit bir millet olan partiyi, iktidarı kim yıkabilir?" sorusunu yönelten Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Arkasına terör örgütlerini alanları da biliyorsunuz. Şunu unutmasınlar, yaptıklarını sadece biz değil, millet görüyor. Kimin ihanet içinde olduğunu, kimin Türkiye için gece gündüz demeden çalıştığını bu aziz millet çok iyi biliyor ve takip ediyor. Onun için de 15 yıl boyunca Türkiye'nin her köşesinde AK Parti'ye olan destek, sevgi artarak devam ediyor. Siyasetin yolu da yönetimi de esasında çok kolay, çok basit. Millete karşı olanlarla değil milletle beraber olacaksın, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan."

Yıldırım, milletin karşısında değil milletin yanında saf tutulması gerektiğine dikkati çekerek, "Milletin dinine, değerlerine sen de değer katacaksın. Milletin sevdiğini seveceksin, milletin sevmediğini de sevmeyeceksin. İşte ana muhalefet partisinin yıllardır anlayamadığı husus bu." dedi.

Milletin her şeyi gördüğünü, kime yetki ve ehliyet vereceğini çok iyi bildiğini belirten Yıldırım, güçlü, bir ve beraber olmanın önemine dikkati çekti.

"Bu karar, bizim için yok hükmündedir"

Yıldırım, Türkiye'nin etrafında birçok savaşın ve terör faaliyetinin bulunduğuna da değinerek, milletin güvenliği, esenliği, aydınlık geleceği için amansız bir şekilde terörle mücadeleyi sürdürdüklerini vurguladı.

Bir olay bitmeden yeni bir olayla karşılaşıldığını belirten Yıldırım, "İşte geçtiğimiz günlerde Amerika Başkanı sorumsuz, hukuksuz bir kararla Kudüs'ü, İsrail'in başkenti ilan etti ve büyükelçiliğini buraya taşıyacağını beyan etti. Bölge gerçekleriyle bağdaşmayan bu karar, bizim için yok hükmündedir." diye konuştu.

"Hiçkimse 'Ben yaptım oldu' anlayışıyla hareket edemez"

Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 57 İslam ülkesinden devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldiğini, olağanüstü bir zirve gerçekleştirdiğini hatırlatan Yıldırım, "İşte o zirve de gösterdi ki Kudüs, yalnız değil Filistinliler yalnız değil." dedi.

Başbakan Yıldırım, Kudüs'ün Müslümanların ilk kıblesi olduğunu, cihan Peygamberi'nin miraca çıktığı mescidin adı ve üç büyük dinin de merkezi olduğunu dile getirdi.

"Böyle oldu bittilerle Kudüs'ü, İsraillilere vermek Amerika'nın hakkı da değil haddi de değil. Kudüs yalnız değil, Filistinliler yalnız değil." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye barışın, huzurun, demokrasinin güvencesi olan bir ülkedir. Türkiye bölgesel ve küresel barışın güvencesidir. Türkiye kendisi için ne istiyorsa başkaları için de komşuları için de aynı şeyi istiyor. Türkiye'yi hesaba katmadan, bu bölgede hiç kimse plan, proje yapmasın. Hiç kimse bölgemizde kafasına göre iş tutamaz. Hiç kimse 2 milyarlık İslam dünyasına rağmen 'Ben yaptım oldu' anlayışıyla hareket edemez. Bütün uluslararası platformlarda Filistin'e, Kudüs'e sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz."