Başbakan Yıldırım Kore Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Güney Kore ziyaretinin ilk durağında Busan'da, Kore Savaşı anısına Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yaptırılan BM Anıtsal Mezarlığı'ndaki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Busan'da, Kore savaşı anısına Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yaptırılan BM Anıtsal Mezarlığı'ndaki Türk Şehitliği'ni ziyaret eden Yıldırım'a, eşi Semiha Yıldırım'ın yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Arslan Hakan Okçal, milletvekilleri ile diğer yetkililer eşlik etti.

Ziyarette, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de yer aldı.

Daha sonra Türk şehitlerin kabirlerinin bulunduğu bölüme geçen Yıldırım'ın, Türk Şehitliği anıtına çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Başbakan Yıldırım, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitlerin adlarının yazıldığı mermerlerin üzerine karanfil bıraktı.

Aralarında Erzincan'ın da bulunduğu farklı illerden şehitlerin kabirlerini ziyaret eden Yıldırım, 68 yıl önce 5 Aralık günü şehit düşen Er Mustafa Nazlı'nın mezarı başında dua etti. Şehidin mezarına bırakılan beyaz karanfil dikkati çekti.

Ziyarette yer alan Kore Şehidi Piyade Astsubay Başçavuş Süleyman Eryürek’in oğlu Ergün Eryürek, Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile babasının mezarı başında dua etti.



Şehitliği gezerken yetkililerden bilgi alan Başbakan Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve diğer yetkililerle fotoğraf çektirdi.



Başbakan Yıldırım, Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 40 bin 896 Birleşmiş Milletler Çokuluslu Gücü askerinin isimlerinin yazılı olduğu Anma Duvarı'nı da ziyaret etti.



Tören sırasında şehitler için Kuran-ı Kerim de okundu.



Ziyaretin sonunda BM Anıtsal Mezarlığı Anı Salonu'na geçen Yıldırım, BM birliklerinin savaş sırasında çekilen fotoğraflarının ve özel eşyalarının yer aldığı salonda incelemelerde bulundu.

Şeref Defteri'ni imzalayan Yıldırım, deftere şunları yazdı:



"Kore Yarımadası'nın işgaline karşı verilen özgürlük ve demokrasi mücadelesinde destan yazan, fedakarlıklarıyla Türkiye ve Kore halkları arasındaki eşsiz dostluğu ebedi ve sarsılmaz kılan aziz şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Türk askeri Kore'de gösterdiği cesaret ve kahramanlığı savaş esnasında mazlum Kore halkına sağlık, eğitim ve beslenme hizmetler sağlayarak da taçlandırmış ve tarihe geçmiştir. Aziz şehitlerimizin kutsal hatırası önünde saygıyla eğiliyor, Allah'tan rahmet diliyorum."

"Her şey bölgesel ve küresel barış için"

Başbakan Yıldırım, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kahramanlarımız Kore'nin bağımsızlık mücadelesinde çok büyük başarılar ortaya koymuş ve bugün modern, gelişmiş Kore Cumhuriyeti'nin adeta temellerinin atılmasında en büyük gayreti ortaya koymuşlardır." dedi.



Birçok ülkeden askerin şehitlikte "koyun koyuna yattığını" vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Her şey bölgesel ve küresel barış için. O dönemde Mehmetçiklerimizin memleketlerinden uzakta, burada bu insanların barışı, huzuru için yaptığı kahramanlıklar Kore Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin de kardeş yapmış ve dostluk ilişkisi adeta kan kardeşliğine dönüşmüştür. Kore ile Türkiye her alanda ilişkilerini geliştirmek için yıldan yıla büyük başarılar ortaya koymaktadır. Bugün yaptığımız resmi ziyaretle de iki ülke ilişkilerini daha da ileri seviyeye taşımak adına buradayız. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum."

Türkiye-Kore dostluğunun en büyük sembolü

Kore Savaşı'nda can veren BM Çokuluslu Gücü askerlerinin defnedildiği Busan'daki BM Anıtsal Mezarlığı'nda, ABD, İngiltere, Türkiye, Avustralya, Kanada, Fransa, Hollanda, Norveç gibi birçok ülkeden askerlerin kabirleri bulunuyor.

BM'nin çağrısıyla bu ülkeye en çok asker gönderen ülkelerden Türkiye'nin 1950-1953'teki Kore Savaşı'nda verdiği 721 şehitten 462'si bu anıt mezarlıkta yatıyor.

Mezarlıkta, savaş sırasında kaybolan ve cesedine ulaşılamayan askerlerin isimlerinin yazılı olduğu bir de anı duvarı yer alıyor.

Türkiye-Kore dostluğunun en büyük sembolü niteliğindeki şehitlikte Güney Koreli muhafız askerler sürekli nöbet tutuyor.

Mezarlıkta Türk şehitlerin yanı sıra 36 Amerikalı, 117 Hollandalı, 34 Yeni Zelandalı, 281 Avustralyalı, 378 Kanadalı, 44 Fransız, 1 Norveçli, 36 Güney Koreli, 11 Güney Afrikalı, 885 İngiliz ve 15 milliyeti bilinmeyen asker yatıyor.

Anıt mezarlıkta, her askerin adını ve milletini belirten yazılı bir taş üzerine yapıştırılmış demir levha ve ülkesinin göndere çekili bayrağı bulunuyor.