Başbakan Yıldırım Kocaeli İl Kongresi'nde askeri kamuflaj giydi

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kocaeli İl Kongresi'nde AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman yaptığı çalışma sonucunda konnuşmasını askeri kamuflaj giyerek yaptı.

Kahraman, kongrede farklı bir çalışma yapacaklarını ifade ederek, gençlik kollarının yer aldığı tribüne kamuaj mont dağıtılacağını ve özel bir kareografi uygulayacaklarını belirtmişti. Kahraman, Yıldırım’ın sahneye çıkmasının ardından bu dikkat çekici kareografiyi kurgulayacaklarını ifade etmişti.

Kongre Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla Yahya Kaptan’da bulunan Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonunda gerçekleşti. Yaklaşık 2 bin 500 personel görev yaptığı kongrede sabahın erken saatlerinden itibaren spor salonunun etrafına demir bariyerler konuldu. Kongre salonuna girişte vatandaşların üzerileri tek tek arandı.