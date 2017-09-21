Başbakan Yıldırım, Kırşehir'de 'Esnaf Bayramı'na katılacak

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlenen \'Esnaf Bayram\'ı için cumartesi günü Kırşehir’e gelecek.

Başbakan Binali Yıldırım cumartesi günü saat 11.00’de helikopterle Ankara\'dan Kırşehir\'in Ahi Stadı’na inecek. Buradan Cacabey Meydanı’nda düzenlenecek Esnaf Bayramı kutlamalarına katılacak. Başbakan Yıldırım, bir konuşma yaptıktan sonra Türkiye’de yılın çırağı, kalfası ve Ahisi seçilenlere ve Ahilik Hizmet Ödülü’ne layık olan kişilere ödüllerini verecek. Kırşehir Belediyesi tarafından eski sanayi sitesi alanına yaptırdığı Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nin açılışını da yapacak olan Başbakan Binali Yıldırım sırasında belediye ve valiliği ziyaret edecek.

Bu arada 30\'uncu Ahilik Haftası etkinlikleri üçüncü gününde de çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Vali Necati Şentürk, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen \'Yöresel Yemek Yarışması\'nda dereceye giren yarışmacılara Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile birlikte ödüllerini verdi. Ağalar Konağında düzenlenen yarışmada birinci olanlara ödüllerini veren Vali Necati Şentürk, ödül töreninden sonra yaptığı konuşmada, şöyle dedi:

\"Kültürümüzün parçalarından biri de zengin yemek kültürümüzdür. Çoğu yemeğin anavatanı Kırşehir\'dir. Bu kültürü devam ettirmek ve gelecek nesillere aktarmak çok önemlidir. Yarışmaya katılarak sevgiyle, muhabbetle yemek yapan herkese teşekkür ediyorum.\"

Yöresel Yemek Yarışmasında tatlı kategorisinde Üzümleme ile Aysun Yıldız, Ahi Sofrası kategorisinde Karışık Ahi Dolması ile Sibel Yıldız, Et ve Sebze Yemekleri kategorisinde ise Kuru Domatesli Etli Bamya ile Bilge Yavuz birinci oldu.



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