Başbakan Yıldırım: Kimse Türklere, Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın

Başbakan Binali Yıldırım, ''Kürtler de Türkler de bin yıldır Anadolu'da yaşıyorlar. Kimse Türklere, Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın'' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ağrı'da düzenlenen mitingde konuştu.



Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:



- Ne zaman seçim gündeme gelse Ağrı her zaman en doğru kararı vermiştir. 24 Haziran'a sayılı günler kaldı. 24 Haziran'da Ağrı yeni bir destan yazacak mı? Ağrı Rabia diyor. 4'te 4 diyor Ağrı. Aldığımız bütün kararları milletimizle aldık. Derin devlet diye vesayet diye odaklara hiç prim vermedik. Ağrı gittikçe güzelleşiyor.

TRT Kurdi'yi kurduk mu?

- Bu topraklarda Kürtçe türküler yasaktı şarkılar yasaktı anaların kendi çocuklarıyla ana diliyle konuşması yasaktı bu yasakları kim kaldırdı? TRT Kurdi'yi kurduk mu? Köylerimizin ilçelerimizin Kürtçe isimlerini serbest bıraktık mı? Başörtü zulmünü sona erdiren kim? Üniversiteye girişte katsayı engelini kaldıran kim? Rabbimiz bir kitabımız bir peygamberimiz bir biriz beraber kardeşiz biz birlikte Türkiye'yiz. Bu ülke bu vatan bizim.

- Bazı emperyalistler Kürtler için bir devlet kurmaya kalkıyorlar. Suriye'de Irak'ta Kürtlere devlet kuracaklarmış. Kürtler de Türkler de bin yıldır Anadolu'da yaşıyorlar. Kimse Türklere, Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın.

- Bu ülkede hiç kimse etnik kökeni, inancı, dili, kültürü dolayısıyla ayrımcılık görmeyecek. Bu size, AK Parti'nin sözüdür.

- Yurt içinde terörü büyük oranda gündemden çıkardık. Şimdi dışarıda nereye kaçarlarsa, nereye giderlerse enselerindeyiz, peşindeyiz. Kandil'e giderlerse de Sincar'a giderlerse de Fizan'a giderlerse de gideceğiz, bulundukları yerde etkisiz hale getireceğiz.

- Ağrı bizim için farklı çok kıymetli. İstiyoruz ki Ağrı çok daha güzel şartlara kavuşsun. Ağrı'ya bugüne kadar 13 milyar lira destek sağladık.

- Aslında seçim iki taraf arasında geçiyor. Bir tarafta Türkiye'yi daha çok büyüteceğim diyenler diğer tarafta kim var? Yıkım ekibi. 'AK Parti'nin yaptığı işleri bozacağız.' Bozamazsınız. Bu yıkım ekibine güçlü bir cevap vermeye hazır mı Ağrı?''