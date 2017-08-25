Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu'nun atlet işinde atletik olduğunu gördük

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü sırasında çekilen atletli fotoğrafı için, "Kılıçdaroğlu'nun atlet işinde atletik olduğunu gördük" ifadesini kullandı.

Yıldırım, 'Kuzey Irak'a gerçekleştirilecek bağımsızlık referandumunun savaş sebebi' sayılacağını söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Yıldırım, "Savaş devletle devlet arasında olur" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Vietnam ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kuzey Irak'taki referandum kararına ilişkin değerlendirmesinde, "Savaş sebebi sayılmalıdır" çıkışına Yıldırım,"Savaş kiminle kimin arasında olur? Savaş devletle devlet arasında olur. Biz bunları devlet olarak tanımıyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun atlet giymesine ilişkin tartışmaları değerlendiren Yıldırım, "Atlet işinde de atletik olduğunu gördük. Adaleti de iyice ucuzlattık, adaletle atletin ne ilgisi var" dedi. Kılıçdaroğlu'nun 'tutuklanacağını söylemesi hakkında konuşan Yıldırım çin "İstihareye mi yatmış, neye istinaden söylüyor. Gündemde kalmak için çıkarıyor" diye konuştu.

Koray Aydın ikna edilmiş

Yeni parti çalışmalarına ilişkin soruya "Nesini değerlendireceğim?" diyen Yıldırım, Koray Aydın'ın Meral Akşener'in partisinde yer alması için "Demek ki ikna edilmiş" yorumunu yaptı.

Racon açıklaması

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "racon" açıklaması için "İyi demiş" dedi.

Tek tip kıyafet

Başbakan Yıldırım tek tip kıyafet konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"Aksakallı görevini en iyi şekilde yapacaktır"

Korgeneral Zekai Aksakallı'nın 2'nci Kolordu Komutanlığı'na atanması nedeniyle istifanın eşiğine geldiği iddiaları da sorulan Başbakan, "İstifa da olur, emeklilik de olur, atama ile verilen görevden hoşlanmayanlar da olur. Silahlı Kuvvetler'de her görev önemli ve onurludur. Zekai Aksakallı önceki görevlerinde olduğu gibi yeni görevini de en iyi şekilde yapacaktır'' dedi.

''Yapısal bazı düzenlemeler ve idari tedbirler alacağız"'

Başbakan Binali Yıldırım, önümüzdeki aylarda birinci önceliğin ekonomi olacağına dikkat çekti, ''Yapısal bazı düzenlemeler ve idari tedbirler alacağız. Ekonominin üreten, istihdam oluşturan ve milli geliri artıran boyutuna odaklanacağız" diye konuştu.

Milli takımlara türkleri katmak gerekiyor

Yıldırım, spordaki gelişmeler hakında şunları söyledi: "Atletizm ve güreşte başarılarımız var ama yeterli değil. Daha fazla gencimizin başarılı olması için gayret göstermemiz lazım. Birçok branşta Türk sporcuların çok azaldığını başka ülkelerden transfer edilen sporcularla netice alınmaya çalışıldığını görüyoruz. Evet ben de böyle düşünüyorum. Milli takımlara mutlaka Türkleri katmak gerekiyor. Kendi kaynağımızı ikinci plana atıyoruz. Maç seyretmeye oturuyoruz, hanım 3 dakika sonra “Değiştir kanalı, bunlar arasında hiçbir Türk ismi yok, başkasının maçından bize ne” diyor. Böyle taşıma suyuyla değirmen dönmez. Kendi çocuklarımızı yetiştireceğiz. Dünya yıldızı yapacağız. Dünya kadar para veriyoruz bunlara.... Bunun adı “Desinler ki ağanın fesi var!”