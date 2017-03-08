Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu daha neye 'hayır' dediğini bilmiyor

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Kılıçdaroğlu referandumda da daha neye 'hayır' dediğini bilmiyor" sözleriyle eleştirdi.

İzmir'de konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yeni bir anayasa sözü verdik. Bütün siyasi partiler aynı sözü verdi. Ve o partiler, o sözü verenler, ana muhalefet partisi, HDP bölücü parti, bugün bu 80 model artık ikide bir yolda kalan bu anayasaya o kadar çok sahip çıkıyorlar ki, insanın aklı şaşıyor. Bunca yıl sistem sebebiyle çekilen sıkıntılar, sanki hiç yokmuş gibi davranıyorlar. Mevcut sistem demokrasinin gelişmesi, daha da ülkenin büyümesi için yetersiz kalıyor. Vesayetçi anlayış bu nedenden dolayı mevcut anayasada ısrar ediyor"

Bu sistem Adnan Menderes'i idama götürdü, Turgut Özal'a neler oldu hepimiz biliyoruz. Gençler enerjinizi biraz daha idareli kullanın, 16 Nisan'a daha var. Rahmetli Erbakan, medya, vesayet odakları, işadamlarının bir araya gelmesiyle onların baskısıyla Başbakanlıktan indirilip, partisi kapatılmadı mı? 17-25 Aralık'ta Davos görüşmesini bahane ederek Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bu FETÖ'cüler vatan hainliği ile suçlamadılar mı? Başbakanlıktan alaşağı etme planları yapmadılar mı?"

"Millet o gece meydanlardaydı"

"Önce Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve bu ülkenin Başbakanı sizin kardeşiniz dik durduk. Dedik ki biz milletimizle beraber bu alçaklara yol vermeyeceğiz, geçit vermeyeceğiz. Millet o gece meydanlardaydı. Aliağa meydandaydı, İzmir meydanlardaydı. Bu vesayet odakları mevcut sistemin devamını neden istiyor biliyor musunuz? İşte bunların iktidar olma, milletin gönlüne girme şansları hiç ama hiç yok. Acaba nereden bir fırsat çıksa bir karambol olsa da biz de iktidarın bir tarafından tutuversek, tarih boyunca hep böyle oldu, o alışkanlıkları hala devam ediyor."

"Engelleri aşa aşa bugünlere geldik"

"O Pensilvanya'daki terörist başı gelecek hesabını verecek, hiç merak etmeyin. Dilediklerinde canları istediği zaman Başbakan asmak, hükümeti alaşağı etmek ve böylece hak etmedikleri iktidarı ele geçirmek bunların alışkanlığı haline gelmiş. Tehditlerle Başbakanlığa siyasette ayar vererek bugünlere geldiler. Kendi çıkarlarını devam ettirmek istiyorlar. Başbakanları ayaklarına çağırıp pijamalarıyla uğurlamak için 'Hayır' diyorlar. Vatandaşlarından 16 Nisan'da oy verirken bunları düşünmesini iyi istiyorum. 11 yıldır iktidardasınız daha ne istiyorsunuz diyorlar. Elhamdülillah halkın desteği ile iktidardayız, kefenimizi üzerimizden hiç çıkarmadığımız için iktidardayız. Milletimizin duası ve desteği sürekli arkamızda olduğu için iktidardayız. Milletle beraber yürüdük, engelleri aşa aşa bugünlere geldik. Ama artık yeter. Bu milletin enerjisini, vaktini bu arızalı sistemle çalamayız. Bu ağırlıkların artık bu milletin sırtından atma zamanı geldi"