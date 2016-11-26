Başbakan Yıldırım: Kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar; AB Liderler Zirvesi'nde bu karar dikkate alınmayacaktır

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Parlamentosu'nun "Türkiye ile müzakereler dondurulsun" kararına ilişkin olarak, Kendi kendilerine gelin-güvey oluyorlar. İstedikleri kararı alsınlar, hiçbir önemi yok" görüşünü dile getirdi. "Türkiye bu mültecilere sahip çıkmazsa, o zaman siz Avrupa'nın halini görün" diyen Yıldırım, "Mülteci anlaşması ila nihai böyle devam edecek diye bir şey yok. Türkiye sözünde durur, ama Avrupalı dostlarımızın da sözünde durmasını bekliyoruz. Ben inanıyorum ki; AB Liderler Zirvesi'nde bu karar dikkate alınmayacaktır" diye konuştu.

Yıldırım, erken seçim olacağı yolundaki iddiaları bir kez daha yalanlayarak, "2019'a kadar seçim meçim yok" dedi. Başbakan, OHAL süresinin de 2017'de sona ereceğini açıkladı.

İstanbul Sağlık Fuarı'nda konuşma yapan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sağlıktaki dönüşümü öyle sıradan bir iş olarak görmeyelim. Vatandaşlarım şunu bilsin ki Türkiye'de AK Parti birçok hizmete imza attı 14 yılda. Ama bu hizmetlerden iki tanesi hep zirvede oldu; biri sağlık, biri ulaşım. Ulaşım ve sağlık hizmetleri iktidarımızın yüzünü güldüren hizmetler olarak devam ediyor. Olmayan işe 'Sağlık olsun' derken demek ki eskiden işlerimizin olmadığı sağlık kurumlarından geri dönüyorduk. Sağlık olsun demekle olmuyor. Gereğini yapacaksınız, vatandaş sağlık hizmetini alacak. İnsanca muamele görecek. Bütün bunlar var çok şükür.

Biz istiyoruz ki son kerteye gelmeden sağlığımızın kıymetini bilelim. Birinci, ikinci, üçüncü kademe sağlık hizmetleri var. Aile hekimleri var. Sağlıkla ilgili sorunlar büyümesin ve ikinci, üçüncü kademe sağlık merkezlerinde birikim olmasın. Sağlık aynen kalp atışları gibi takip edilsin. Koruyucu sağlık hizmetlerini tedavi amaçlı sağlık hizmetlerine göre çok daha fazla önemsememiz gerekiyor.

"AB Liderler Zirvesi'nde

bu karar dikkate alınmayacaktır"

AB bir karar aldı. Milletvekilleri AP'de toplandılar. Bu kararın bizim için kıymeti harbiyesi yoktur. Kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar. İstedikleri kadar karar alsınlar. Aziz milletimizin kararları karşısında boynumuz kıldan incedir. Onun dışındaki kararların bizim için önemi yoktur. Avrupalı dostlarımız mesele Türkiye olunca objektiflikten uzaklaşıyorlar. AP bu kararla kendilerini küçük düşürmekten başka hiçbir iş yapmamıştır. Milletimizin AB'ye zaten azalmakta olan güven duygusu daha da zedelenmiştir. AB Türkiye ile mi, terör örgütleri ile mi işbirliği içinde olacak bunun kararını vermelidir. Türk milleti bunu beklemektedir.

Ben inanıyorum ki bu karar AB liderler zirvesinde hiçbir şekilde dikkate alınmayacak. Avrupa'da vizyon sahibi liderler olduğunu düşünüyorum.

"Dolarla ilgili tedbirleri aldık"

Trump sonrası dalgalanma yaşanıyor. Bunu kalıcı olarak görmek büyük hatadır. Temeli sağlam bir ekonomiye sahip olduğumuzu bütün vatandaşlarımız bilsin. Piyasaların, yatırımcıların ufak da olsa tedirginliklerini gidermek görevimiz. Tedbirleri aldık. İki boyutu var. Bir parasal tedbirler, bunlarla ilgili Merkez Bankası çalışmalarını yapıyoruz. Biz de bu dönemde dövize olan ihtiyaçta bir sıkıntı yaşanmaması için önlemler aldık. Devletin yaptığı sözleşmeleri dolardan Türk parasına çeviriyoruz. 5 milyar dolarlık kaynağın piyasadan çekilmemesi anlamına geliyor. Merkez Bankası'ndan döviz alanların borcu öderken döviz yerine Türk parası ödenmesi kolaylığı getirdik. Bu da 2 milyar dolar. Türkiye içinde yapılacak sözleşmelerin de Türk parası üzerinden yapılması kararı aldık. Bütün bunları toplayınca kısa ve orta vadede 10 milyar dolarlık kaynağı piyasanın emrine vermiş oluyoruz. Dalgalanma bütün dünyada var olan durum ve geçici bir durum.

"2017'de OHAL kalkmış olacak"

2017'den itibaren yatırıma daha fazla kaynak ayıracağız. Olağanüstü hâl şartları da kalmış olacak. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili sınırlı değişikliği de yapıp yolumuza devam edeceğiz. Seçim, meçim yok. Vatandaşımız 2015'e seçimini yaptı. Biz de yolumuza devam ediyoruz.

Sağlıkta, son önemli yaptığımız işlerden bir tanesi, şehir hastaneleri. Yani hastane içinde hastane. Bir hastane değil içinde 8-10 tane hastane var. Otelleri var, kalacak yerleri var. Sosyal tesisleriyle, yakınlarının ihtiyaçlarını görmeleriyle bir kampüs bir yerleşke. Bunlardan toplam 28-30 tane yapıyoruz. Toplam yatak kapasitesi 45 bini buluyor. 30 milyar doların üzerinde yatırım yapıyoruz. 2 tanesi hazır. Mersin ve Yozgat açılışa hazır. Daha sonra Ankara'daki hastanelerimiz hizmete girecek. Sonrada diğer illeri hizmete alacağız. Şehit hastanelerimizi tamamlamış olacağız.