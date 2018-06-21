Başbakan Yıldırım: Kandil operasyonu adım adım ilerliyor

Başbakan Binali Yıldırım, Kandil operasyonunun adım adım ilerlediğini belirterek, "Orası kuş uçuşu aşağı yukarı 90 kilometre, karayoluyla biraz daha uzun, 110 kilometre filan. Şu anda zannediyorum bölgede 40 kilometre derinliğe kadar, 400 kilometrekarelik bir alan güvenlik güçlerimizin kontrolüne geçmiş durumda. Temizlik yapa yapa, sahayı yumuşatarak daha derinliğe doğru güvenlik unsurlarımız, özel kuvvetlerimiz, silahlı kuvvetlerin profesyonel askerleri bu şekilde bölgede faaliyetlerini sürdürüyorlar" şeklinde konuştu.

Kandil'de lider kadrosunda da vurulanların olduğu haberleri ile ilgili Başbakan Yıldırım, "Bunların yuvalarına bir hava harekatı düzenlendi, önemli ölçüde kayıpları olduğunu biliyoruz, detaylar zamanla ortaya çıkacak." dedi.

"Münbiç işi olumlu bir adımdır"

Yıldırım, "Her şeye rağmen Münbiç işi olumlu bir adımdır. ABD ile işleri görüşerek, konuşarak çözmekten yanayız. İlişkilerimizi bozmaktan yana değiliz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, ABD ile ilişkilere dair, "Türkiye onların, gönülleri geldiği, canları istediği zaman savunma sistemi verecekleri, istemediklerinde 'bir dakika' diyecekleri bir ülke değildir." diyerek, "Ümit ederiz ilişkiler daha fazla gerilmez. Çünkü Türkiye, NATO’nun köklü bir ülkesi, ABD’den sonra en güçlü ülkesi." şeklinde konuştu.