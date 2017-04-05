Başbakan Yıldırım: İzmir'in Marmaray'ını bu sene içinde ihaleye çıkarıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'e tüp geçit yapacaklarını belirterek " İzmir'in Marmaray'ını bu sene içinde ihaleye çıkarıyoruz.Bir tüp geçiş ve bir gerdanlık yapıyoruz. Çiğli'den Narlıdere'ye 6 dakikada geçilecek. Ben 16 Nisan'da, İzmir'in evladı Binali Yıldırım'a sahip çıkmasını bekliyorum." dedi.

İzmir'de toplu açılış töreninde konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kardeşim, sen dalga mı geçiyorsun. Bu millet bir şey bilmez mi zannediyorsun? Bu millet senin gibileri 50 sefer cebinden çıkarır. Yol yakınken dön, bu sistem sana da lazım. Bu millet seni de garanti altına alıyor. Kardeşim, tek adam görmek istiyorsan aynaya bak. Recep Tayyip Erdoğan'a "Tek adam" diyor. Tek adam görmek istiyorsan aynaya bak. Şimdi soruyorlar. Bırakacak mısın diyorlar? "Niye bırakayım canım, 16 Nisan seçim mi?" o zaman kendini niye parçalıyorsun? Türkiye'nin geleceğini karartmaya, insanları yanıltmaya senin hakkın var mı?

Şimdi İzmir için üç stadyum yapıyoruz. Engellere rağmen yapıyoruz. Karşıyaka'yı, Göztepe'yi, Alsancak'ı yapıyoruz. Ama İzmir için en büyük müjdeyi açıklıyorum. Bir dakika, İzmir'in büyük müjdesini açıklıyorum.

İzmir'in Marmaray'ını bu sene içinde ihaleye çıkarıyoruz. Bir tüp geçiş ve bir gerdanlık yapıyoruz. Çiğli'den Narlıdere'ye 6 dakikada geçilecek. Ben 16 Nisan'da, İzmir'in evladı Binali Yıldırım'a sahip çıkmasını bekliyorum. "