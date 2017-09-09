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Başbakan Yıldırım, İzmir'de (8)

KORKUNÇ SABUNCUBELİ, NOSTALJİ OLDU Başbakan Binali Yıldırım, açılış ve temel atma törenlerinde bulunduğu Selçuk ile Torbalı'dan sonra Sabuncubeli Tüneli'ne geçti

09 Eylül 2017 04:29

KORKUNÇ SABUNCUBELİ, NOSTALJİ OLDU
Başbakan Binali Yıldırım, açılış ve temel atma törenlerinde bulunduğu Selçuk ile Torbalı\'dan sonra Sabuncubeli Tüneli\'ne geçti. Burada Manisa yönünden tünele giren Başbakan Binali Yıldırım\'ı İzmir tarafında Vali Erol Ayyıldız karşıladı. Tünelle ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Sabuncubeli için \'Korkunç\' benzetmesini yapan Evliya Çelebi\'ye atıf yaptı. Başbakan Binali Yıldırım, \"Manisa İzmir Sabuncubeli\'nden korkunç diye bahsediyordu Evliye Çelebi, bypass ettik. Unutulmaz anın özelliği var. Manisa\'nın kurtuluş günü bitmek üzereyken İzmir Valisi bayrağıyla bizi karşıladı. Her bir tüp 4 bin 70 metre. İki tüp toplam 8 bin 140 metre. Bağlantı yollarıyla 13 bin 200 metre. 500 milyon TL\'ye mal oldu. Yüzde 10 olan eğim, yüzde 1.5\'a indi. 14 virajdan kurtulunmuş oldu. Korkunç benzetmesi nostalji oldu. 2001 yılında başlandı, 2018 yılı Temmuz ayında tamamlanacak. Yaklaşık 40 bin araç geçiyor. Can kaybı, kazalar ortadan kalkacak, yakıt tasarrufu olacak. İki komşu ilin hayaliydi. Manisa\'ya 7 kilometre, İzmir\'e 12 kilometre uzaklıkta. Başladığımız zaman muhalefet dalga geçmişti\" dedi.
Ayrıca Başbakan Binali Yıldırım, çıkışta bekleyen halka da seslenip çalışmaların süreceğini, İzmir\'in kurtuluşunu da erken kutladıklarını söyledi.

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