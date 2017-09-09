Başbakan Yıldırım, İzmir'de (4)

BAŞBAKAN TORBALI DEVLET HASTANESİNİN AÇILIŞINI YAPTI

Başbakan Binali Yıldırım, Selçuk\'taki açılış ve temel atma törenlerinden sonra Torbalı Devlet Hastanesi\'nin açılışına katıldı. Burada kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, \"SSK hastanelerinde bir başıboşluk hüküm sürüyordu. SSK ayrı, emekli sandığı ayrı olduğu sırada Ak Parti hükümetiyle Türkiye sağlıkta ve diğer adımlarda önemli mesafe kaydetti. Türkiye\'de sağlıkta dönüşüm ve kalitenin arttırılması dönemi başlamıştır. İzmir, sanayinin, kültürün değil, aynı zamanda sağlığın da merkezi olacak\" dedi.

Demircan\'ın ardından kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım, \"Torbalı\'ya verdiğimiz bir sözün daha yerine getirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizim gözümüz, kalbimiz hep İzmir\'in ilçelerinde, mahallerinde. Ne kadar yoğun programım olsa da memleketim olan İzmir\'e gelip dev eserleri, güzel İzmirimize kazandırıyoruz. Torbalı Devlet Hastanesi ve bu gece İzmir Manisa arasında Sabuncubeli Tüneli\'nin ay ışığı açılışını yapacağız. Bunlar İzmir\'e yaptığımızı eserlerden sadece birkaçı. Yarın Karşıyaka, Alsancak ve Göztepe statlarının temelini atacağız. İzmir için çalışmaya, alın teri dökmeye, akıl teri dökmeye devam ediyoruz. Bu hastanenin hikayesini sizler bilirsiniz. Torbalı\'ya geldiğimizde yıllarca bu hastane konuşuldu. Yapılım mı, yapmayalım mı? Arsa var, yok? Torbalı\'ya Menderes Ovası\'nın en güzel hastanesini yapacağız dedik, yaptık mı? Hayırlı uğurlu olsun. Hastalara acil şifalar diliyoruz. Hastane değil 7 yıldızlı otel. Ak parti yaparsa böyle yapar, kimileri laf üstüne laf koyar, Ak Parti taş üstünü taş koyar\" dedi.

BEBEKLER HASTANEDE REHİN KALIRDI

Ak Parti döneminde sağlık alanındaki gelişmelere değinen Başbakan Binali Yıldırım, \"Üzülerek ifade ediyorum, o dönemlerin hastanelerinde kaliteden bahsetmek mümkün değildi. Masrafı ödemediği için doğum yapan kadınlar, bebekler rehin alınırdı. Kışın zor şartlarında, devletin ulaşamadığı arazilerde insanlar kızaklarla hastaneye gitmek için hayatını riske ederlerdi. Bazıları da maalesef hastaneye ulaşamadan hakkın rahmetine kavuşurdu. Bu ilaç işi bir rezalet. Bir tane bulunsun, iki tane bulamazsın. Paranla rezil olursun. Böyle şey olur mu? Ak Parti olarak dedik ki, \'Türkiye\'ye yakışmaz. Bir devlet vatandaşının en temel hakkı olan sağlık hakkını parası olmadığı için vermiyorsa orda devletten bahsedilmez, orda bir acziyet vardır. Göreve geldiğimiz zaman Türkiye\'de 2002 yılında ambulans sayısı neydi biliyor musunuz? 618 ambulans. 81 ilde 980 ilçe 50 bin köye 618 ambulans. Şimdi ne kadar? 5 bin ambulans var. Sağlığın önemeni Ak Parti bilir. Allah hastaneye düşürmezsin ama hastane düşürürse de böyle 7 yıldızlı hastaneye düşürsün. Sağlıkta dönüşüm projesiyle bütün hastaneleri bir araya topladık. 37 milyon sigortalanın hastanelerden hizmet almasını sağladık. Yetmedi, herhangi bir yavrumuz gözlerini dünyaya açtıktan sonra 18 yaşına kadar devletin sağlık güvencesi altında. Öyle paran var sağlık var. Paran yok, sağlık olsun. Öyle olmaz. Böyle güzel hizmetler yapacaksınız\" dedi.

\'İZMİR\'İ HİZMETLERDEN MAHRUM ETMEDİK\'

Sağlık alanında İzmir\'e yatırımlarını anlatan Başbakan Binali Yıldırım, \"Bütün hastanelerimizde hasta hakları birimleri kurduk. Hastane ilaç lazım, tıbbı malzeme lazım. Yok. İlaç geciktiği her aşamada izleyen ilaç takip sistemi kurduk. Yolsuzluğu, sahteciliği tamamen ortadan kaldırdık. Yatağa bağımlı hastalarımızın bakımlarının evde yapılmasını, hastanede kalma süresinin azaltılması için evde sağlık uygulamasını başlattık. Özel hastanelerde kanser, yeni doğum, organ nakli gibi işlemlerinden ayrıca ücret alınmamasını sağladık. Türkiye\'deki büyük sağlık değişim ve dönüşümünde İzmir\'i de mahrum etmedik, payını alıyor. 15 yılda İzmir\'e ve ilçelerine 103 tane sağlık tesisi yaptık. Bu tesisler için ödediğimiz para 870 trilyon. İnşaatı devam hastaneler buna dahil değil\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra hastanenin açılışını gerçekleştirdi.

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