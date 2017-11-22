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BAŞBAKAN YILDIRIM İRAN MECLİS BAŞKANI LARİCANİ İLE İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜ...

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi 10

22 Kasım 2017 15:42

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul\'da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu\'na katılan İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile genel kurulun yapıldığı otelde bir araya geldi. Öğle saatlerinde otele gelen Başbakan Yıldırım basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Asya Parlamenter Asamblesi üyelerine öğle yemeğe verecek.

Görüntü Dökümü:
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-Başbakan Yıldırım\'ın genel kurulun yapıldığı otele gelişi
-Görüşmeden detay görüntüler
 

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