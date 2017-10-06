Başbakan Yıldırım: Irak'tan davet geldi, zamanlama için çalışılıyor

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el İbadi'den davet geldiğini ve Bağdat'a gideceğini açıkladı. "İbadi'den davet gelmiştir. Zamanlama konusunda çalışılıyor. Başika'nın aramızda sorun olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Ankara'da cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "İbadi'den böyle bir davet gelmiştir. Bu konuda arkadaşlarımız içeriği, zamanlaması konusunda çalışıyorlar. Bu önemli bir ziyarettir. Hazırlıkların yapılması gerekir. Başika'daki askerlerimiz DEAŞ'la mücadeleye katılacaklara eğitim vermek üzere oradalar. Başika'nın aramızda sorun olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Kuzey Irak meselesi milli güvenlik meselesidir"

Yıldırım, "Kuzey Irak meselesi milli güvenlik meselesidir. Kademe kademe başka yaptırımlar da olacak. Irak'la olan ticari faaliyetlerimizin zarar görmemesi için Habur'un batısında Ovaköy denen kapının faaliyete geçilmesi. Bu konuda Irak'tan destek istiyoruz. Bu konuları ele almak için İbadi'yle bir araya gelmekten memnuniyet duyacağım" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin hedefi Kürt kardeşlerimiz değil"

Başbakan, IKBY'de yapılan referandumun ardından sınır kapılarının ve hava sahasının kapatılmasıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Planlar yapıldı. Zamanı yeri hasıl olduğunda gereken adımlar atılır. Türkiye'nin hedefi Kuzey Irak'ta yaşayan Kürt kardeşlerimiz değildir. Her türlü grup orada rahatça yaşamalıdır."