Başbakan Yıldırım: Irak'ın yanındayız

Türkiye’yi ziyaret eden Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, Kerkük'ün geri alınmasının ve çok etnikli yapısının hayata geçirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Yıldırım, "Amacımız, referandum kararı alan idarecilerin aklıselime ve Irak Anayasası zeminine dönmesidir. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bir daha kendini ve Irak'ı yeni sorunlara sürüklememesi için her türlü tedbiri alma konusunda Irak'ın yanındayız" diye konuştu.

Türkiye’nin Irak’ın toprak bütünlüğünü savunduğunu belirten Yıldırım, “Iraklı kardeşlerimizin sevinci bizim sevincimiz, üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Bu nedenledir ki Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin mutlak savunucusudur. Irak'ın birliğine halel getirecek en ufak bir gelişme karşısında tereddütsüz Irak'ın yanında yer aldık, yer almaya devam edeceğiz” dedi.

"Gereken desteği sağlayacağız"

"Kerkük'ün geri alınması ve vilayetin yüzyıllardır hüküm süren çok etnikli yapısına uygun yönetim ve güvenlik mimarisinin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

Yıldırım, "Bizim amacımız, referandum kararı alan idarecilerin aklıselime ve Irak Anayasası zeminine dönmesidir. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bir daha kendini ve Irak'ı yeni sorunlara sürüklememesi için her türlü tedbiri alma konusunda Irak'ın yanındayız. Gümrük kapılarının işletilmesi ve gümrük kapılarının sevk ve idaresi Irak Anayasası'na göre Merkezi Hükümetin işidir. Bu bağlamda Habur Gümrük Kapısı'nın da Irak yönetimine geçmesi konusunda gereken desteği sağlayacağız. Bundan böyle Irak ile başta ticaret hacmi olmak üzere karşılıklı yatırımların artırılması, her iki ülkenin imarı ve refahın sağlanması için daha yakın çalışma içinde olmayı arzu ediyoruz. Bu amaca yönelik Müşterek Bakanlıklar Toplantısı'nın en kısa zamanda Türkiye'de gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık."

İbadi: Türkiye ile ilişkileri önemsiyoruz

Yıldırım'ın ardından söz alan Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Türkiye ile ilişkileri önemsediklerini belirterek, “Türkiye ile ikili ilişkilerimiz en üst düzeye ulaştırmak için gelmiş bulunmaktayız. Türkiye ile ilişkileri gerçekten önemsiyoruz. Bizler her iki ülkenin de çıkarları temelinde içişlerine de müdahale etmeksizin bölgemizdeki güvenlik ve istikrarın daha iyi düzeylere gelmesi için çalışmalıyız” dedi.

İbadi, "Terör bizi hep geriye doğru götürürken biz daha çok çalışarak üreterek istenilen düzeye hedeflere ulaşmalıyız. Iraklılar birlik olarak kendilerini bölüp parçalamak teröre karşı durma kararı aldılar ve bu duruşla birlikte bu başarıyı sağlamış oldular bu şekilde de devam ediyorlar'' ifadelerini kullandı.