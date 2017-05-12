Başbakan Yıldırım: İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalayacağız

Başbakan Binali Yıldırım, Londra'da mevkidaşı Theresa May ile yaptığı ikili görüşme sonrası "İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalayacağız" açıklamasında bulundu.

Yıldırım, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Uluslararası Somali Konferansı'na katıldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, ABD'nin YPG'ye silah yardımına ilişkin olarak, "Aklın yolu bir. Rakka operasyonu YPG ile yapılmaz. Terör örgütlerini yok etmek için başka bir terör örgütü kullanılamaz. Bu, sürdürülebilir bir yol değildir. Onlarla iş tutmak doğru bir iş değildir, kabul edilebilir bir iş değildir" diye konuştu.

"Tutumumuz çok net. Bu görüşü Cumhurbaşkanımız, sayın Trump ile ele alacak" diyen Yıldırım, "Ben, DEAŞ'la mücadele konusunda yeni yönetimin eski yönetimin hatalarını tekrarlamayacağını ümit ediyorum. Ümit ediyoruz ki bu görüşmede bir ilerleme kaydedilir" ifadesini kullandı.