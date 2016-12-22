Başbakan Yıldırım, Ilgaz Tüneli için tarih verdi

Başbakan Binali Yıldırım, 26 Aralık Pazartesi günü Ilgaz Tüneli'nin açılışının yapılacağını belirterek, "Yine Türkiye'nin büyük bir eserini açacağız. 130 yıllık hayal gerçek oluyor. Ilgaz tünelleri hizmete giriyor. İki tünel, her birinin boyu 6,5 kilometre. 13 kilometrelik tüneli 2,5 yılda tamamladık" dedi.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Orman ve Su İşleri Bakanlığı toplu açılış töreninde konuşan Yıldırım, bu yıl içerisinde Türkiye'nin dev eserlerinin hizmete alındığını belirterek, "Bütün bunlar şunu gösteriyor, alçak terör örgütleri şer odakları ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar Türkiye, bu aziz millet medeniyet yolculuğundan asla dönmeyecektir. Ülkemize birçok eser kazandırıyoruz. Bu yolda hiçbir engel tanımıyoruz. Türkiye'yi durdurmak isteyen içeride ve dışarıdaki ihanet odaklarının yaptıklarına zerre kadar itibar etmiyoruz. Asla pabuç bırakmıyoruz. Terörün arzuladığı şey, hayatı yavaşlatmak ve insanların moralini bozmak. Terörden korkmayacağız, terörü korkutacağız. Terörle mücadelede kararlılığımızı artırarak devam ettireceğiz. Onlar istiyorlar ki Türkiye frene bassın, geri vitese taksın. Hayır, hayata kasteden bu alçakların tuzağına düşmeyeceğiz. Hayatın bütün alanlarında emek ve değer üretmeye devam edeceğiz. Kalkınma, refah yolunda Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçekleştirme yolunda emin adımlarla yolculuğumuzu sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

"130 yıllık hayal gerçek oluyor"

AKP'nin iktidara geldiği günden bu yana verdiği hizmetler hakkında bilgi veren Yıldırım, "Eskiden, temel atmak için bakanlar kıvranıyordu, temelleri iki sefer üç sefer atıldığı günleri artık unuttuk. Şimdi yapılan o kadar çok eser var ki tek tek açmaya ne vakit var ne de imkan var. Onun için böyle 50'şer 100'er toplu açılışlarla milletimizin hizmetine veriyoruz. 26'sında Pazartesi günü, yine Türkiye'nin büyük bir eserini açacağız. 130 yıllık hayal gerçek oluyor. Ilgaz tünelleri hizmete giriyor. İki tünel, her birinin boyu 6,5 kilometre. 13 kilometrelik tüneli 2,5 yılda tamamladık. 3 bin metrelik Bolu Dağı tünelini 17 yılda tamamladık. 17 yılda 3 bin metre, 2,5 yılda 13 bin metre" dedi.

Öte yandan Başbakan Yıldırım'ın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konuşmasında Bakanlık bütçesine ayrılan ödeneğin artırılmasına yönelik talebine ilişkin, "Veysel Hoca para isteme benden, buz gibi soğurum senden" karşılığını vermesi salonda gülüşmelere neden oldu.