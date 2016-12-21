Başbakan Yıldırım ile milletvekilleri 'Anayasa değişikliği'ni görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, milletvekilleriyle AKP Genel Merkezi'nde bir araya gelerek, 'Anayasa değişikliği' teklifine ilişkin istişarelerde bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen ve 2,5 saat süren toplantıda Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği teklifine ilişkin, TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında ve ilerleyen süreçte AK Parti'nin nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin milletvekilleriyle istişarelerde bulundu.

Milletvekillerinin söz alarak, anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüş ve düşüncelerini paylaştığı toplantıda, Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AKP Genel Sekreteri Abdulhamit Gül ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), saat 16.00'da, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım başkanlığında toplanacak. Toplantıda, anayasa değişikliği teklifi başta olmak üzere, gündemdeki konular ele alınacak.