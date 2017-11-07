Başbakan Yıldırım: İki ülke de hukuk devleti; ABD'ye güvence vermedik

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin "Türk hükümetinin ABD çalışanlarını tutuklamayacağına ilişkin güvence verdiği" yönündeki açıklamasına ilişkin olarak, "İki ülke de hukuk devleti, ABD'ye güvence vermedik" dedi. Yıldırım, ABD ile vize işlemlerinin başlatılmasıyla ilgili de "İşlemlerin başlaması olumlu bir adım" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Paradise Papers olarak adlandırılan, off-shore hizmet sağlayıcıları Appleby ve Asiaciti ile 19 farklı yargı alanındaki kayıtlardan oluşan 13.4 milyon belge arasından oğulları Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın şirketlerinin çıkmasıyla ilgili iddiaları yalanlayarak, "Her türlü soruştuma yapılabilir. Bunu özellikle de istiyorum.Çocuklarımın dokunulmazlığı yok. Hiç kimsenin haksız yere ihtam edilmesi, yanlış iş yapılıyor gibi gösterilmesi kabul edilemez. Bu iddiaların hepsi yalan" yorumunda bulundu.

ABD ziyaret öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda konuşan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Bugün heyetle beraber ABD'ye bir ziyarete çıkıyoruz. Amerika Başkan Yardımcısı Pence ile bir görüşme yapacağız. Birçok farklı görüşmelerimiz var. Gerek kongre, gerek yerli yabancı STK'lar ile Türkiye-Amerika ilişkileri konusunda kapsamlı, hem Washington'dan hem de New York'ta görüşmeler gerçekleştireceğiz.

Özellikle ABD Başkanı uzakdoğu ziyaretinde olduğu için sayın Pence ile, başkanvekili olarak, Türkiye-Amerika arasındaki bütün konuları ele alacağız. İkili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel konularda yaşanan gelişmeleri de değerlendirme fırsatı bulacağız.

Türkiye-ABD arasındaki Suriye, Irak meseleleri, FETÖ konusundaki Amerika ile ilgili taleplerimiz ve bu konuda bundan sonraki aşama kapsamlı bir şekilde dile getirilecek. PYD-YPG ve DEAŞ'la mücadele konusunda da aramızda mevcut olan bazı sorunların açıklıkla ele almayı hedefliyoruz.

"Vize işlemlerinin sınırlı olsa da başlaması olumlu"

Ziyaretimiz öncesi ABD ile Türkiye arasında askıya alınan vize işlemlerinin sınırlı da olsa başlamış olması olumlu bir adım olarak mütalaa edilebilir. Bizim vazgeçemeyeceğimiz şey ülkemizin, milletimizin hassasiyetleridir. Bu hassasiyetlere karşı tarafın da gereken hassasiyeti gösteceğini ümit ediyoruz.

"Her türlü soruşturma yapılabilir, bunu özellikle de istiyorum"

ABD elçiliğinin açıklaması üzerine Türk büyükelçiliği de karşı açıklamayı yapmıştır. Orada her şey açık seçik, herhangi bir yoruma ihtiyaç göstermeyecek şekilde izah edilmiştir. İki ülke arasında bazı yargılamalar var, tutuklama işlemleri var. Bu ABD'de de var, Türkiye'de de var. Her iki ülke de hukuk devleti. Hukuk devleti kurallarına göre işlem ifa edilmektedir. Bu bakımdan güvence vermek, güvence istemek gibi bir müzakere hukuk devleti ilkelerine uymaz. Bizim 15 Temmuz darbesi ile ilgili, darbenin arkasında Fetullah Gülen'in olduğu yönünde çok kuvvetli delillerimiz var. Bunun iade edilmesini istiyoruz. Bazı nedenlerle tutuklanmış olan vatandaşlarımızın davalarının görülmesinde de varolan endişelerimizin giderilmesini istiyoruz.

Off - shore şirketleriyle ilgili bir haber yazıyor bir gazete benim için. Ben hep inşaat mühendisiyim, hayatım boyunca gemilerle uğraştım. Siyasete başlayınca da işlerimi evlatlarıma bıraktım. Benim evlatlarımın en küçüğü 33, en büyüğü 40 yaşında. 5 tane de torunum var. Onlar kendi işlerini yapıyor, ben kendi işlerimi. Siyasete başlarken çocuklarıma benim bir tavsiyem oldu. Devletle hiçbir zaman iş yapmayacaksınız, yakınına bile yanaşmayacaksınız. Devletin bankalarından hiçbir kaynak kullanmayacaksınız. Gemicilik küresel bir iştir, dünyanın her yanında şirketleri var. Bunun gizli saklı bir yanı yok. Sanki bir iş çeviriyormuş gibi fotoğrafımı da basarak bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Eğer Türkiye'de veya başka bir ülkede, bir kişi hakkında veya ticari faaliyetleri hakkında bilgi almak isterseniz ilgili sitelere girersiniz bilgiyi alırsınız.

Olmadı Malta'dan, oradan, buradan gitmenize de gerek yok 3 dolara istediğiniz her türlü faaliyet raporlarını alabilirsiniz. İzmir'de belediye başkanı adayıyken bu gündeme getirildi. O zaman televizyon programında bunları açıkladım. Tekrar ısıtıp haber yaptılar sonra. Şimdi de aynı haberi büyük bir usulsüzlük bulmuş gibi servis ediyorlar. Olay bundan ibarettir. Benim siyasetçi olmam dolayısıyla çocuklarımın faaliyetleri ile ilgilenmek de egzotik bir iş. Beni yıpratmaya çalışıyorlar. Benim dokunulmazlığım var ama çocuklarımın yok. Buradan davet ediyorum. Her anlamda inceleme, soruşturma yapılabilir. Bunu özellikle istiyorum."