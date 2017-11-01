Başbakan Yıldırım: İhracatta son 10 yılın rekorunu kırdık

Başbakan Binali Yıldırım, ihracatın ekim ayında yüzde 15.6 artarak 13.5 milyar dolar olduğunu söyledi. Yıldırım, bunun ihracatta son 10 yılda yaşanan en büyük başarı olduğunu belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 'İhracat Haftası 2017' etkinliğinde konuşan Yıldırım, "Bu rakam, bütün zamanların ekim ayı itibarıyla en yüksek rakamıdır. Son 10 yılın en yüksek rakamıdır" dedi.

Yıldırım, "Dünyada yükselen ekonomilerin hangi ekonomiler olacağı belli, inişte olan ekonomiler de belli. Yükselen ekonomiler; batıdan doğuya doğru giden ülkelerde olacak. Bu her yönüyle artık belli olmuştur. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye uzun vadeli yatırım yapılacak ülkelerin başında yer almaktadır. O halde ne yapacağız; durmak yok, üretime ihracata, büyümeye devam. Türkiye'nin önü açık, geleceği aydınlık" diye konuştu.

Bu yılın ilk on ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 128 milyar 659 milyon dolar olan ihracat rakamları, son 12 aylık dönemde de bir önceki yıla göre yüzde 10.7 artışla 154 milyar 227 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin miktar bazında olan ihracatı ekim ayında yüzde 14.1 artarak 10.1 milyon ton olurken, ilk 9 ayda yüzde 11.9 artış gösterdi.