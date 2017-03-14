Başbakan Yıldırım İbadi ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakan'ı Haydar el-İbadi ile telefonla görüştü. Görüşmede terörle mücadelede işbirliğinin ilerletilmesi ele alındı ve Başika kampı konusunda devam eden diyalog süreci masaya yatırıldı.

Görüşmede Yıldırım, Türkiye'nin DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon içindeki güçlü iş birliği ve katkılarının devam edeceğini, başta PKK/PYD olmak üzere terörle mücadele konusunda tutum ve beklentilerini ifade etti.

Haydar el-İbadi ise yaptığı açıklamada, "Irak'ta Türkiye'ye karşı bir tehdide izin vermeyeceğiz" dedi.