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Başbakan Yıldırım: Hiçbir bedel ödemeyenler bol bol Türkiye'yi eleştiriyorlar

"Türkiye, bölgede en fazla yük alan, bedel ödeyen ülke"

24 Mart 2018 18:05

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonunu eleştiren çevrelere ilişkin olarak, "Türkiye, bölgede en fazla yük alan, bedel ödeyen ülke olmasına rağmen acımasızca da eleştirilen bir ülke. Zerre kadar yük, sorumluluk almayan, hiçbir bedel ödemeyenler bol bol Türkiye'yi eleştiriyorlar" dedi.

AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Doktora Tevcih Töreni'ne katıldı. Yıldırım törende bir konuşma gerçekleştirdi. 

Başbakan Yıldırım, "Türkiye, bölgede en fazla yük alan, bedel ödeyen ülke olmasına rağmen acımasızca da eleştirilen bir ülke. Zerre kadar yük, sorumluluk almayan, hiçbir bedel ödemeyenler bol bol Türkiye'yi eleştiriyorlar. İşte Fırat Kalkanı Harekatı'nı, Zeytin Dalı'nı eleştiriyorlar çünkü onların terör örgütüyle güzel ilişkileri var. Bilgi kaynakları terör örgütü. PKK/YPG/PYD vesaire, bunlarla gayet güzel bir çalışma içerisindeler. Gönüllü propagandalarını üstlenmiş vaziyetteler" şeklinde konuştu. 

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