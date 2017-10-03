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Başbakan Yıldırım: Her sınıfta yazılı sınav olacak; detayları çalışıyoruz

"Okulda okunan sınavlardan bir tanesi soru havuzunda merkezi şekilde olacak"

03 Ekim 2017 16:42

TEOG'un yerine gelecek yeni sistem ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım, “Her sınıfta yazılı sınav olacak, biri de merkezi olacak” dedi.

Yıldırım, AKP grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

TEOG'la ilgili soru üzerine Başbakan, "TEOG'la ilgili gerekli açıklamaları yaptık, detayları çalışılıyor. Sınavsız öğrenci olur mu? Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemde olacak, hepsi bu. (Dershaneler olacak mı?) Okulda okunan sınavlardan bir tanesi soru havuzunda merkezi şekilde olacak. Hepsinin detayı çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde açıklanır" ifadesini kullandı.

 

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