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Başbakan Yıldırım: Hayır demek insan fıtratına uygun değil

"Kadın, erkek hepimiz insanız, Allah'ın kuluyuz"

08 Mart 2017 02:12

Başbakan Binali Yıldırım, "Evlenirken 'Evet' diyoruz, gezmeye çıkarken 'Evet' diyoruz, 'Hayır' demek insan fıtratına çok uygun bir şey değil " dedi. 

İzmir'de partisinin kadınlar günü etkinliğinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Kadınsız demokrasi olmaz dedik, buna hep inandık.Daha demokratik, daha eşitlikçi bir anayasa için sandık başına gideceğiz.Evlenirken "evet" diyoruz, eğlenceye giderken"evet" diyoruz, seyahate giderken, arkadaşlık kurarken "evet" diyoruz. "Hayır"ın kendisi zaten soğuk bir kelime. Reddetmek, "hayır" demek insan fırtatına uygun değildir" dedi. 

Yıldırım'ın konuşmasından başlıklar şöyle: 

"Kadın hakları konusunda İzmirli kadınların tarihten gelen bir farklılığı vardır. İzmir'de kadınlar bundan daha önce 1928 yılında, ilk kadın eylemini gerçekleştirdi. Osmanlı döneminde ekmek fiyatlarına zam yapılınca, önce erkekler protesto etmiş ancak sonuç çıkmamış. İş kadınlara düşünce İzmirli kadınlar 3 protesto ederek zammı iptal ettirmiş.

Kadın, erkek hepimiz insanız, Allah'ın kuluyuz. Kadının erkeğe, erkeğin kadına ihtiyacı var. Eşitlik yönünde kadınların yükünün daha fazla olduğunu düşünüyorum."

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