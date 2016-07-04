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Başbakan Yıldırım: Havalimanı, metro ve Marmaray'da özel harekâtçılar olacak

"Önlemlerizi arttırdık, amacımız benzer tatsız hadise yaşamamak"

04 Temmuz 2016 16:24

Başbakan Binali Yıldırım , Atatürk Havalimanı'nda 44 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısından sonra havalimanı, metro ve Marmaray gibi yerlerde tedbirlerin arttırıldığını söyledi. "Havaalanı yöneticileriyle, valilik, içişleri bakanlığı tedbirlerini sürekli artırıyor. Amacımız bu ve buna benzer bir tatsız hadise yaşamamak" diyen Yıldırım " Havalimanı, metro, Marmaray'da özel harekâtçılar olacak" diye konuştu.

Yıldırım'ın, İstanbul'daki havalimanı saldırısı sonrası alınan yeni güvenlik önlemlerine ilişkin söyledikleri şöyle:

"Yeni bir model. Hem canlı bomba, hem fedai saldırı. Ne demek gireceği yere giremeyince önce silahı çıkarıyor, tüfek. Tabanca değil, makineli tüfek. Tarıyor her tarafı, diğerleri aradan giriyor eylemini yapıyor. Bu orada girişte bir güvenlik zafiyeti yok derken onu kast ettim. Normal şartlarda elinde kaleşnikof, el bombası olmasa giremez. İçişleri Bakanı bütün bu havalimanı, metro, Marmaray, özel harekatçı arkadaşlarımızı koyduk. İlk cevabı onlar verecek. Daha başka tedbirler var. Havaalanı yöneticileriyle, valilik, içişleri bakanlığı tedbirlerini sürekli artırıyor. Amacımız bu ve buna benzer bir tatsız hadise yaşamamak. Biz terörle en yoğun mücadele eden bir ülkeyiz, adeta ölüm kalım mücadelesi içindeyiz. Dolayısıyla hedef ülkeyiz. Hedef ülke olduğumuz için de çok daha uyanık, çok daha titiz olmalıyız."

 

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