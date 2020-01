Başbakan Yıldırım: Harekatın 8. gününde çalışmalar planlandığı şekilde gidiyor

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL,(DHA)

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Okan Üniversitesi Diş Hastanesi ve Acıbadem Polikliniği\'nin açılış törenine katıldı. Tuzla\'daki törene Başbakan Yıldırım\'ın yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan da katıldı.

BAŞKANIN HEYECANI

Bekir Okan konuşmasının başında selamlama sırasında, “MHP Genel Başkanı Celal Adan\" dedi. Bu sözlerin salonda şaşkınlık yaratması üzerine Okan, “Belkide Allah söyletti\" dedi. Okan\'ın sözleri saloda gülüşmelere neden oldu.

“FETÖCÜLER BU ALANI DA İSTALA ETTİ\"

Başbakan Yıldırım törende yaptığı konuşmasında, “10 yıl içinde 100 öncelikli alanda 2 bin öğrenciye doktora burs programı başlattık. Gelecek 10 yıl için güçlü nesiller yetiştirme projesi diye adlandırılan bu programla ülkemizin ihtiyaç duyduğu bir çok alanda doktoralı insan kaynağı ihtiyacını gidereceğiz. Aslında bu konuda çok mesafe almıştık. Ama bu alçak FETÖ\'cüler bu alanı da istila ettiği için burada bir çok yetişmiş insanın kafasını zehirledikleri için bu kaynaklar heba oldu. Şimdi yeni baştan tekrar bu eksiğimizi süratlen gidermek için bir gayret içerisindeyiz\" dedi.

“HAREKATIN 8. GÜNÜNDE ÇALIŞMALAR PLANLANDIĞI ŞEKİLDE GİDİYOR\"

Zeytin Dalı Harekatıyla da ilgili değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yıldırım, “Bir hafta önce başlattığımız Afrin operasyonu, Zeytin Dalı Harekatı\'na da değinmek istiyorum. Harekatın 8. gününde çalışmalar planlandığı şekilde gidiyor. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu harekat bir tercih değil, bir keyfiyet değil, bir mecburiyet sonucu yapıldı. Herkes bir şey söylüyor. Yani sizin İran\'dan Akdeniz\'e kadar bütün hudutlarınız ötesinde bir şer koridoru oluşacak, buraya bir terör sözde devleti yapılanması içerisine girişilecek. Türkiye\'de böyle hiçbir şey yapmadan bekleyecek. Böyle bir şey olur mu? 35-40 yıldır bizim bu terör örgütüyle ne mücadele verdiğimizi, bizi ne kadar meşgul ettiğini bütün dünya biliyor\" diye konuştu.

“AFRİN OPERASYONU BAŞLAR BAŞLAMAZ MİLLET 15 TEMMUZ\'DAKİ GİBİ KENETLENDİ\"

Yıldırım, “Şimdi Irak\'ta olan bu mücadele bu operasyonları Suriye alanına da yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Yaptıkları bu. PKK Irak\'ta konuşlanmıştı, orada emperyalistler desteğini veriyordu. Şimdi yetmedi Suriye\'ye de taşımaya karar verdiler. Maksat Türkiye\'yi kuşatmak. Türkiye\'nin enerjisini azaltmak, meşgul etmek, gelişmesini kalkınmasını geciktirmek. Plan çok açık, çok alçakça. Ama Türkiye buna pabuç bırakmaz, bu millet buna asla izin vermez. Afrin operasyonu başlar başlamaz millet 15 Temmuz\'daki gibi kenetlendi. Her türlü, farklı fikirde, farklı düşüncede, farklı siyasi tercihte olan vatandaşlarımız bir oldu, beraber oldu, kardeş oldu ve birlikte ay yıldızlı bayrağımızın altında birleşti. Çok şükür kahraman silahlı kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz, Özgür Suriye Ordusu\'nun kahraman evlatları bu operasyonu başarıyla sürdürüyor\" şeklinde konuştu.

“MİLLETİMİZİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNDEN DAHA ÖNEMLİ NE VAR?\"

Yıldırım, Afrin operasyonun neden yapıldığını sorulduğunu belirterek, “Birkaç tane ana sebebi var. Bir; iki yıldan beri Fırat Kalkanı bölgesinden, Afrin bölgesinden ülkemize sayısız saldırıları oldu, terör saldırıları oldu, şehitlerimiz oldu, sivil vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Daha ne bekleyeceğiz? Milletimizin can ve mal güvenliğinden daha önemli ne var? Yetmedi, sınır güvenliğimiz... Sınır güvenliğimizin teminat altına alınması lazım. Yetmedi, Fırat Kalkanı bölgesinde, Cerablus- Azez arası, El Bab\'a kadar 2 bin kilometre karelik alanda bugün huzur var, sükunet var. 130 bine yakın insan bizim topraklarımıza sığınan Suriyeliler döndü, yerleştiler. Sadece 160 bin çocuk eğitime başladı. Sağlık hizmetleri, belediye hizmetleri, her türlü hizmetler veriliyor, huzur geldi, barış geldi. Ancak 2014\'den beri bu alçak PKK örgütü PYD, YPG adın altında, Afrin\'de oradaki insanlara kan kusturuyor, zulüm yapıyor. Orada kim var? Araplar var, Kürtler var, Türkmenler var. Hani bunlar Kürtlerin haklarını savunuyordu? Kürtlerin çocuklarını daha ufak ufak sabileri askere alıyorlar. Zorla cepheye taşıyorlar. Haraç istiyorlar. Zorla vergi topluyorlar. İş yerlerini ellerinden alıyorlar. Evlerini ellerinden alıyorlar. Her türlü zulmü yapıyorlar. Dünya şunu biliyor mu acaba; bunların zulmünden kaçıp Türkiye\'ye sığınan 350 bin Kürt var. Hani nerede Kürtlerin hakkını savunan? Bunlar katil. Bunlar alçak. Bunların işi öldürmek. Savunmasız insanları öldürmek\" diye konuştu.

“DOSTUMUZ, MÜTTEFİKİMİZ AMERİKA DA KENDİNİ AVUTUYOR\"

Başbakan Yıldırım, “Şimdi bir de onlara DEAŞ karıştı. Nasıl karıştı? Rakka\'da operasyon yaptılar. Hesapta, PYD, YPG ile beraber Rakka\'ya girdiler. Oradaki bütün DEAŞ\'lıları davulla, zurnayla, arabalarla koruma da vererek PKK\'lılar da yanlarında Rakka\'dan çıkardılar. Nereye gönderdiler? Afrin\'e gönderdiler, Mısır\'a gönderdiler, Türkiye üzerinden Avrupa\'ya göndermek için yola çıkardılar. Bütün bunlar dünyanın gözü önünde oluyor. Artık bunu bilmeyen de yok. Dostumuz, müttefikimiz Amerika\'da kendini avutuyor; \'Efendim biz mecburduk bunlarla iş tutmaya. İşimiz bitince bırakacağız\'. Siz bırakacaksınız da onlar sizi bırakacak mı? Burasını niye düşünmüyorsunuz? Her neyse, onların işi bizi ilgilendirmez. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bir terör örgütüyle iş birliği yaparak, iş tutarak başka bir terör örgütü yok edilebilir mi?\" dedi.

“BU OPERASYON SİYASETİ DE BİRLEŞTİRDİ\"

Yıldırım, “Bu operasyon siyaseti de birleştirdi. Hem ana muhalefet, hem MHP genel başkanlarına gelişmeleri, operasyonun detaylarını anlatma fırsatımız oldu. Tek ses tek yürek olarak milletimizle beraber, kahraman ordumuzun, Mehmetçiklerimizin başarısı için duamız desteğimiz devam ediyor. Allah onların yar ve yardımcısı olsun\" diye konuştu.

“UFAK TEFEK DEDİKODULARA, OPERASYONLARA PABUÇ BIRAKACAK BİR ÜLKE DEĞİLİZ\"

Yıldırım, “Türkiye bu ve buna benzer operasyonları 40 yıldır yapıyor. Bu operasyon üzerinden ekonomimize operasyon çekmeye çalışanlar da iyi bilmesi lazım Türkiye eski değildir. Yatırımlar devam ediyor. Açılışlar devam ediyor. Vatandaşın normal yaşamı devam ediyor. Ekonomimiz güçlü; öyle ufak tefek dedikodulara, operasyonlara pabuç bırakacak bir ülke değiliz\" şeklinde konuştu.

