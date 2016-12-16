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Başbakan Yıldırım: Halep'teki tahliyeler için İran'la işbirliği yapmaya hazırız

Başbakan Yıldırım İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri ile Halep'i görüştü

16 Aralık 2016 16:32

Başbakan Binali Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre iki lider arasında gerçekleşen görüşmede Halep'teki son gelişmeler bağlamında bölgesel meselelerin ele alındığı ifade edildi.

Yıldırım'ın, Cihangiri'ye tahliye sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için İran'ın da gerekli girişimleri yapacağından emin olunduğunu, bu konuda İran'la işbirliği yapmaya hazır bulunulduğunu bildirdiği kaydedildi.

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Başbakan Binali Yıldırımİranİran Cumhurbaşkanı yardımcısıHalep

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