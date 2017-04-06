Başbakan Yıldırım: Hakkını yemeyelim 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu bizi aradı

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz akşamı kaçmakla suçladığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi kendisini aradığını belirterek " Hakkını yemeyelim 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu bizi aradı" dedi.

Başbakan, Kılıçdaroğlu'nun "Kontrollü darbe" sözlerini eleştirerek "Kalkmış diyor ki. Kontrollü darbeymiş. Geç bunları. Sana mı düştü FETÖ'ye sahip çıkmak, bir diyet borcun mu var Kılıçdaroğlu, onu açıkla. 249 şehidimizi 2 bin gazimiz var. Nasıl onlara saygısızlık yaparsın" ifadesini kullandı.

Yıldırım, 15 Temmuz gecesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'dik duruş' sergilediğini belirterek "15 Temmuz gecesi darbeyi bastırmak için çalışmalar yaptık. O gece dik duran biri daha vardı, o da Devlet Bahçeli'ydi." şeklinde konuştu.

Osmaniye'de konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Biz aynı zamanda o gece İstanbul'dan Ankara'ya giderken bu darbeyi bastırmak için gereken çalışmaları yaptık, Ankara'da halkımızla kucaklaştık. O gece bir dik duran daha vardı, o da Devlet Bahçeli idi. İlk günden itibaren bizi arayarak desteğini iletti, darbecilere darbe vurmamıza katkı sağladı. O gece hakkını yemeyelim, Kılıçdaroğlu da bizi aradı.

15 Temmuz gecesi bunun bir darbe olduğunu ve yanımızda olduğunu söyledi ama sonra ne olduysa çark etti. Şimdi kalkmış '15 Temmuz kontrollü bir darbedir.' diyor. Ne demek istiyorsun Kılıçdaroğlu? 249 şehidimiz, 2 bin gazimiz var. Sen nasıl onlara saygısızlık yaparsın? FETÖ alçaklarını korumak, kollamak sana mı düştü?

15 Temmuz gecesi darbeyi bastırmak için çalışmalar yaptık. O gece dik duran biri daha vardı, o da Devlet Bahçeli'ydi.

'Cumhuriyet Halk Partisi, adeta 'Cumhuriyete Hayır Partisi'ne dönmüş. Ama onların da umutları bitti, yavaş yavaş onlar da anladı ki bu gidiş, gidiş değil, bu yol, yol değil.

Onlar da 16'sında 'evet' çıkacağını gördü ve sonucu gördükleri için gittikçe zıvanadan çıkıyorlar, hırçınlaşmaya başladılar, dillerinden dökülenleri kulakları duymuyor. Ne diyor Kılıçdaroğlu, efendim 15 Temmuz, aslında darbe değilmiş, kontrollü darbeymiş. Geç bunları geç. Sana mı düştü FETÖ'ye sahip çıkmak, bir diyet borcun mu var Kılıçdaroğlu, onu açıkla, diyet borcun mu var?"