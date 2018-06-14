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Başbakan Yıldırım: FETÖ'cüler ABD bayrağı öpüyorlar; kiliselerden medet umuyorlar

"Bizi birbirimizi düşürmeye çalışan kalleşlerden teker teker hesap soruyoruz"

14 Haziran 2018 18:38

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari  Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın ABD bayrağı öpmesine ilişkin olarak "Milleti dinle, imanla aldatmaya çalışan FETÖ'cüler, şimdi Amerikan bayrağını öpüyorlar. Bunların gerçek kimliği ortaya çıktı. Kiliselerden medet umuyorlar" dedi.

Yıldırım, Sancaktepe'de kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada "Milleti dinle, imanla aldatmaya çalışan FETÖ'cüler, şimdi Amerikan bayrağını öpüyorlar. Bunların gerçek kimliği ortaya çıktı. Kiliselerden medet umuyorlar." ifadelerini kullandı.

"Tek tek hesap soruyoruz"

"Kürt-Türk etle tırnak gibidir." diyen Yıldırım, "Bizi birbirimizi düşürmeye çalışan kalleşlerden teker teker hesap soruyoruz. Yurt içinde terör belasını gündemimizden çıkardık, şimdi sıra dışarıdaki uzantılarında. Kürtlerin tek sorunu var o da PKK'dır. PKK bölücü terör örgütünden başka Kürtlerin sorunu yoktur." şeklinde konuştu.

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