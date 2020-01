Başbakan Yıldırım Eskişehir'de Helikopter İş Merkezi Tesisleri'nin açılışını yaptı

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) faaliyet gösteren Alp Havacılık şirketinin Türk Genel Maksat Helikopter Projesi kapsamında, Sikorsky helikopterleri için üretim yapacağı Helikopter İş Merkezi Tesisleri\'nin açılışını yaptı. Yıldırım konuşmasında, \"Amerika yıllardan biri bizim müttefikimiz. Tabi zaman zaman bu güzel işbirliğinin sorgulandığı dönemler de yok değil. Dolayısıyla işbirliğimizi, stratejik ortaklığımızı, müttefikliğimize zarar veren unsurların mutlaka aradan çıkarılması lazım. Bunu Lockheed Martin başkanı yapacak değil. Bunu kararını verecek, bu adımı atacak Amerikan yönetimidir\" dedi.

Ankara\'dan helikopterle Eskişehir\'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, OSB\'deki helikopter pistine indi. Yıldırım buradaki Sikorsky helikopterlerinin dişli ve dişli kutuları, döner komponentleri, rotor asamblesi, uçuş kumanda sistemi ve iniş takımlarını üretecek olan Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisleri\'nin açılış törenine katıldı.

Alp Havacılık\'ın 11 bin metrekarelik alana 90 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirdiği ve 500 milyon dolarlık iş hacmi yaratacağı tesisin açılışına Başbakan Binali Yıldırım\'ın yanısına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Ak Parti miletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile çok sayıda davetli katıldı.

TÜRK HALKI, AMERİKAN HALKININ ACILARINI PAYLAŞIYOR

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı konuşmada Fransa\'daki yangında hayatını kaybedenle başsağlığı diledi ve \"Burada hayatını kaybedenler var. Bunlardan 3 tanesi çocuk yaşta bizim vatandaşımız. Ümit ederim ki buradan herhangi bir kasıt, bir kundaklama hadisesi yoktur. Bu ihtimale karşı Fransız makamlarını da meseleyi titizlikle takip edip sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri\'nde de 59 insan hayatını kaybetti. Nereden bakarsanız bakın bu bir vahşettir bu bir cinnettir. Şunu bilin ki Türk halkı Amerikan halkının acılarını yürekten paylaşıyor\" diye konuştu.

SAVUNMA VE HAVACILIKTA AR-GE BÜTÇESİ 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Başbakan Binali Yıldırım, 15 yıl önce kendi kendine yetebilen, üreten Türkiye hedefi ile çıktıkları yolda bugün önemli noktaya gelindiğini söyledi. Başbakan Yıldırım şöyle devam etti:

\"Ak Parti hükümetleri olarak 15 yıllık iktidar süremizde sanayileşmeyi katma değeri yüksek teknolojik ürünleri kendi kendimize yaparak kendi imkanlarımızla yaparak ülkemizin küresel anlamda önemli bir noktaya gelmesini sağlayacak çalışmalara hepimiz destek olduk. Bu konuda her dönem her iktidar dönemimizde ciddi teşvikler verdik. Hamd olsun bunların karşılığını bugün görmekten mutluyuz. Uydularımızda sinyallerimizi Asya, Avrupa ve Afrika\'da118 ülkeye 3 milyar insana ulaştırabiliyoruz. Aynı zamanda üzerinden internet veri akışını gerçekleşebilir hale geldik. Yerli yer gözlem uydumuz Göktürk 2\'yi uzaya gönderdik ve çok güzel görevler ifa ediyor. Türkiye\'nin ilk yerli milli haberleşme uydusu Türksat 6/A üretimi uzay sistemleri ve entegrasyon test merkezinde başlandı. 2020 yılında inşallah tamamıyla uzayda yerini alacak teknolojide derinleşme ile birlikte savunma ve havacılık sanayinde de araştırma geliştirmeye önemli payda veriyoruz. Savunma ve havacılık Ar-Ge bütçemiz 2016 yılı itibariyle 1 milyar doları aşmıştır. İhracatımız 15 yıl önce havacılık ile ilgili sadece 250 milyon dolar iken bugün 2 milyar doları bulmuştur. Ciro 1 milyar dolar iken bugün 6 milyar doların üzerine çıkmıştır. 2002\'de sadece savunma sanayi ile alakalı 66 proje üzerinde çalışırken bugün 543 proje üzerinde çalışıyoruz. Ve bu projelerin bütçesi 60 milyon dolar. Savunma ve havacılık sanayi projelerine odaklanan tek parklar açtık. Bugün İstanbul\'da Tekno Parkta 170 Ar-ge firması ve toplam 2 bin 750 teknik vasıflı personel çalışıyor. Aynı şekilde Ankara Kahramankazan\'da 80 milyonar bedelle uydu test ve entegrasyon merkezi yaptık faaliyete aldık. Kendi uydularımızı tasarladığımızı gibi üretimine de başlamış bulunuyoruz. Ülkemizde geliştirilen uydu parçaları yerli imalatlar testleri artık uzayda gerçekleştiriyoruz. Japonya havacılık ve uzay ajansı ile yaptığımız anlaşma gereğince burada Türkiye\'de yapılan parçaları Japonya\'da imal edilip uzaya gönderilen uydularını kullanıyoruz. Belirli bir kullanma süresinden sonra tekrar geri gelecek, ondan sonra nihai halini alıp bu parçalar bizim özgün yerli imalatımızda kullanır hale gelecek. Uzay ve havacılık teknolojilerinde ülke kalkınması ve milli güvenliğin sağlanması doğal kaynakların tespiti ve bunun halkın refahı adına kullanılmasına Türkiye uzay ajansını kurma kararı aldık. Bu kararı da tasarı taslak olarak meclise gönderdik bu yasama döneminde Türkiye uzay ajansıda kurulmuş olacak hayırlı uğurlu olsun.\"

\'ADIMI ATACAK AMERİKAN YÖNETİMİDİR\'

Başbakan Yıldırım, Amerika Birleşik Devleri ile zaman zaman sorunlar yaşandığını belirtti. Bu sorunların giderilmesi için işbirliği yapılan firmaların çaba göstermesin gerektiğini ifda eden Yıldırım şöyle konuştu:

\"Bugün burada açılışını yaptığımız bu tesiste genel maksatlı bir helikopterin imali gerçekleştirilecek. Bu güzel bir işbirliği. Burada kim var? Savunma Sanayi Müsteşarlığı, TUSAŞ, Alp Havacılık, Lockheed Martin firmaları var. Hem yerli devlet-milet, özel sektör, kamu sektörü işbirliği var hem de küresel ortamla işbirliği var. Çok güzel bir şey. Amerika yıllardan biri bizim müttefikimiz. Tabi zaman zaman bu güzel işbirliğinin sorgulandığı dönemler de yok değil. Dolayısıyla işbirliğimizi, stratejik ortaklığımızı, müttefikliğimize zarar veren unsurların mutlaka aradan çıkarılması lazım. Bunu Lockheed Martin başkanı yapacak değil. Bunu kararını verecek, bu adımı atacak Amerikan yönetimidir. Ancak sizler Amerika\'nın lokomotifleri olarak, Amerika\'nın teknolojisini, sanayini elindeki imkan ve kabiliyetleri sağlayan firmalar olarak bu güzel işbirliklerinin zarar görmemesi için elinizden gelen her türlü gayreti göstererek, yukarıda yanlış adımların atılmaması için katkı koymanız gerekir. Bunu yaptığımız zaman 15 Temmuz acısını bu ülkeye yaşatan alçaklara karşı Amerikan hükümetinin, yönetiminin bakışını değiştirdiğimiz zaman, Suriye\'de DEAŞ\'la mücadele ederken Türkiye\'nin canını yakan, sivil insanlarına zara veren ve Amerika\'dan aldığı silahları bizim insanımıza çeviren bu terör güruhları ile ilişkileri sınırlandırdığımız zaman Amerika ile olan ilişkilerimiz daha da gelişecek, sizin için sadece Türkiye\'de değil bütün bu coğrafyada çok daha kapsamlı bir işbirliği önü açılmış olacaktır.\"

\'BÖYLE BAŞKA TESİS YOK\'

Açılışı yapılan tesisin dünyada bir ilk olduğunu söyleyen Yıldırım, \"Bugün açılışını yapacağımız bu tesis genel maksat helikopter programımız çerçevesinde helikopter üretimi yapacak. Helikopterde önemli aksamlar, aktarma sistemleri, şaftı ve hareketli parçalarının çoğu Alp Havacılık\'ta, bir kısmı TUSAŞ\'ta, bir kısmı ASELSAN\'da bir kısmı da Lockheed Martin firması tarafından tam bir işbirliği içerisinde üretim gerçekleştirilecek. Ve burada yapılan üren sadece bizim kuruluşların ihtiyacı için yapılmıyor. Aynı zamanda bölgemizde ve dünyada birçok ülkeni ihtiyacına da cevap verecek bir ürün olacak. Bu tesisler iftiharla söylüyoruz ki dünyada bir ilk. Bu kadar entegre, bu kadar her şey bir arada tertemiz, pırıl pırıl böyle bir tesis başka yerde yok\" dedi.

Başbakan Yıldırım mili gelirin artığını da belirterek, \"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 yılda ülkeyi nereden aldık nereye getirdik bunu milletimiz görüyor. Bir Türkiye\'ye 3 Türkiye seviyesine çıkardık. Milli gelir olarak. 2020\'den itibaren yeni hedefimiz Türkiye\'nin orta gelir grubundan üst gelir grubuna çıkmasıdır. Bunu için hedef koyduk, inşallah 2020 geldiğinde 13 bin dolar kişi başı milli gelirin üzerinde bir gelirle bunu başarmış olacağız. En son yapılan uluslararası araştırmalara göre kişi başı satın alma gücüne göre Türkiye Avrupa\'da İspanya\'yı geride bıraktı 5\'inci ülke oldu. Milli gelir olarak da kişi başı satın alma paritesine göre 25 bin doların üzerine çıktı. Ama bunlar bizim için yeterli değil. İhracat hedeflerimizi de ve genel ülke sıralamamızı da dünyanın en güçlü 10 ülke arasına girme hedefimizi de inşallah bu ve buna benzer önemli yatırımlara daha fazla kaynak ayırarak, daha fazla teşvik sağlayarak gerçekleştirmiş olacağız\" diye konuştu.

\'KİMSEYE DÜŞMANLIĞIMIZ YOK\'

Irak\'ta ve Suriye\'de yeni bir devlet kurulmasına izin vermeyeceklerini belirten Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

\"Biz de güzel bir söz vardır. \'İstiyorsan sulhu sükun, hazır ol cenge daima.\' Bizim amacımız kimseyle kavga etmek, kimseyle savaşmak değil. Ama ülkemizin birliğine, beraberliğine, bölünmez bütünlüğüne, ulusal güvenliğimize, herhangi bir tehdit olursa buna en iyi şekilde hazır olmamız gerekir. Bugünlerde Suriye\'de ve Irak\'ta güney sınırlarımızda bir takım operasyonlar yapılıyor. Bir yerde referandum, öbür tarafta PKK\'nın yeğenleri, kuzenleri PYD, YPG orada bir devlet kurma sevdasına girmiş. Bunlar asla ve asla hiçbir şekilde bizim tarafımızdan hoş karşılanmaz. Orada yaşan Kürt kardeşlerimize daha fazla gözyaşı, daha fazla ızdırap, daha fazla sorun çıkarır. Yöneticilerin ihtirasları uğruna bölgedeki insanları ateşe atmalarına izin veremeyiz. Irak, Suriye bölge ülkeleriyle ve dünya kamuoyu ile beraber hareket ederek burada zaten var olan otorite boşluğu, krizi, kaosu daha da derinleştirecek, küresel terör örgütlerini daha da teşvik edecek adımlara asla izin vermemeliyiz. Bu konuda duruşumuz çok nettir. Irak\'ta ve Suriye\'de yeni bir devlet oluşturma çabaları kimden gelirse gelsin Türkiye için bir mili güvenlik meselesidir, milli güvenlik meselesinde de Türkiye gereken her türlü adımı atma hakkını saklı tutmaktadır. Kimseye düşmanlığımız yok, kimseye husumetimiz yok ama bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar bunu bilmelidir ki buna karşı da gereken cevabı da verecek gücümüz her zaman vardır. Bunu anlamak istemeyenler Çanakkale\'yi hatırlasın, İstiklal Savaşımızı hatırlasın, en son 15 Temmuz\'u hatırlasın. Bu millet istiklaline, bağımsızlığına yediği ekmekten içtiği sudan daha fazla düşkündür. Bu bayrağa, bu vatana, bu millete, bu devletin bekasına yönelecek her türlü iç ve dış saldırı eldeki bu güzel imkanlarla beraber en şiddetli bir şekilde karşılığını bulacaktır. Amacımız bölgede ve dünyada dostlukları artırmak düşmanlıkları azaltmaktır. Esas budur. Bunun için müttefiklerimizle, dostlarımızla daha fazla işbirliği içerisinde çalışacağız.\"

Başbakan Yıldırım açılışın ardından Eskişehir\'deki TUSAŞ TEI ve Eskişehirspor\'un tesislerini ziyaret etti.



